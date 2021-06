Radosti Dvě plnohodnotné nádrže Úsporný provoz Prostorný vnitřek Jízdní komfort Starosti Slabší odhlučnění Vyšší nakládací hrana bez krytu 9 /10

Dacii Sandero jsme nedávno v testu velmi chválili (a řekl bych, že po právu) a u Loganu by to nemělo být jiné. Ta auta mají společné téměř vše. Tím největším a očividným rozdílem je samozřejmě tvar karoserie – zatímco hatchback Sandero nabídne v kufru základní objem 410 litrů, tříprostorový Logan se chlubí 628 litry. Vyšší linie pasu autu sluší, je o 3,6 centimetru delší než dříve a o 1 centimetr nižší. Proporce tedy působí elegantněji, i když nezapřou orientaci na hodnotu.

Výrazně atraktivněji působí vnějšek, počínaje diodovými předními světlomety (bez příplatku), přes členitější boky a zvýrazněné blatníky až po elegantnější zadní světla. Samozřejmě nechybí kola flexwheel, tedy plechy, tvářící se jako slitinové disky.

I uvnitř se mnohé změnilo. Strohou palubní desku s poněkud odbytě působícími stříbřitými doplňky a kulatými výdechy ventilace nahradila atraktivněji tvarovaná pracovna řidiče v moderním střihu, ale s klasickým ovládáním. Klimatizaci ovládáte kulatými voliči, ovládání audiosystému na tykadle pod volantem má tlačítka mačkatelná směrem k řidiči (jako měly starší vozy Renault, v těch novějších je výrazně méně příjemné), vypínání stop/startu je po ruce na středovém panelu – později si řekneme proč je to důležité.

V testované verzi Comfort dostáváte automaticky hezký textilní potah palubní desky a opěrek v předních dveřích plus volant potažený umělou kůží. Na velký luxus si sice vnitřek Dacie Logan nehraje, ale rozhodně nepůsobí odbytě i z hlediska zpracování. Prostě odpovídá ceně. Ovládací prvky máte na očích a po ruce, displej v přístrojovém štítu má pouhé dvě sekce (aktuální jízdní údaje a palubní počítač) a zorientuje se v něm i technicky nenadaný řidič. Umí zobrazovat údaje o dojezdu a spotřebě pro oba typy paliva, takže informace o stavu LPG nemusíte hledat na nehezky působících a nepřesných ukazatelích.

Snadná práce je i s příplatkovým systémem Media NAV, který ve výbavě Comfort (vyšší ze dvou nabízených) dostanete za pět tisíc korun. Na osmipalcovém displeji se pohybujete skrze šest velkých dlaždic a v jednotlivých sekcích snadno najdete vše, co potřebujete. Samozřejmě nechybí zrcadlení pro Android Auto a Apple CarPlay, telefon si můžete uchytit do držáku vlevo od obrazovky a zapojit do USB portu, který se nachází hned za ním v palubní desce. V širokých předních sedadlech se pohodlně sedí a štíhlý středový tunel jim neukrajuje místo. Některým typům postav by ale mohla vadit poloha příplatkové loketní opěrky na jeho konci.

Ani vzadu s místem není problém. Tři ramenaté chlapy sem sice neposkládáte, ale dva průměrné rostlé jedince plus třeba menší dítě doprostřed usadíte zcela bez problémů. Dozadu se snadno nasedá a sedáky jsou v pohodové výšce nad podlahou. K testované výbavě Comfort automaticky dostáváte i šikovné sklopné stolky, uchycené do opěradel předních sedadel.

Objem kufru jsme již zmínili, v tomto ohledu může Dacia Logan téměř nahradit populární Škodu Rapid (to byl však liftback), jeho nakládací hrana je ale poměrně vysoko. A navíc není ničím krytá, takže se snadno poškrábe. Doporučujeme připlatit si 1490 Kč za její ochranu z nabídky originálního příslušenství.