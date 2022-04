Radosti Nízká cena Variabilní interiér Hodnotný vzhled Příznivá spotřeba Starosti Tvrdší podvozek Přeposilované řízení Turbolag Lehké vibrace motoru 7 /10

Říkáme mu familiárně Joggy a v našem vydavatelství snad není motoristický novinář, který by o něm v minulosti nevedl nějakou plodnou debatu. Tento jev můžete ostatně vypozorovat vždy, když se představí nová Dacia. Pod přezdívkou Joggy je samozřejmě model Jogger, který se představil v září loňského roku jako mix MPV a SUV, co pojme sedm cestujících, nahradí staré Lodgy a bude pokračovat v nové cestě, kterou už začaly prošlapávat nové generace modelů Sandero a Logan.

Směr má tedy jasně daný a nepřináší nic extra nového. Je to vlastně jezevčík z již známých základů, který spadá do té nejnižší cenové kategorie, i když se vzhledem a funkcemi cpe o trochu výš. Už jsme měli s kolegou Honzou tu čest strávit s Joggym pár dnů a můžeme vám tak přinést naše bližší zkušenosti nad rámec té hromady textu, co jsme tu o něm už napsali.

Bez obalu

Z pozice cestujících vpředu už interiér Dacie Jogger moc dobře znám z již zmíněného sandera. Nebýt textilního pásu táhnoucího se po celé délce palubní desky a na opěrkách ve dveřích, bylo by zde jen království tvrdých plastů, což mě osobně v této kategorii stejně nevadí. Právě ten textilní pás a moderní architektura s displejem trčícím z palubní desky ale celkový dojem povyšují na novou, lepší úroveň.

Nebudeme si ale nic nalhávat, ta nízká cena se někde musí odrazit. Nemůže vás tak překvapit, že sedáky předních sedadel jsou jako na židlích z levného nábytku, opěradla jsou zase jako prkna a vyvýšené boční vedení je hodně měkké. Displej infotainmentu vypadá podobně jako první barevné displeje telefonů a má i podobně málo funkcí. Věnec volantu nepůsobí důstojně a jako věc, kterou držíte vlastně neustále, by si rozhodně zasloužil lepší materiál než ne moc kvalitní umělou kůži, na které se vám začnou po chvíli potit ruce. Opatrně na příhrádku před spolujezdcem - díly dovírání nejsou kdovíjak opracované a můžete se o ně snadno poškrábat.

Ještě ale k tomu infotainmentu - u většiny aut si stejně připojím jen telefon a dále operuji s ním. V takovém případě se grafika infotainmentu změní podle vašeho telefonu a rychlost úkonů není špatná. Protože není hardware nijak nadupaný, nemá také problémy s chlazením a nepřehřívá se. Jediné, co se může přehřát, je telefon při bezdrátovém připojení, což nejvyšší verze infotainmentu umí. Potah volantu a sedadla ale nemužu obhájit jinak než nízkou cenu vozu. Účel splní, to je bez debaty.

Druhá řada sedadel vyniká prostorem do šířky a možností uchytit dětské sedačky přes Isofix na obou bočních sedadlech (standardní výbava). Trochu nepřirozeně jsou ale sedáky trochu výš a můžete si tak připadat jako v autobuse. O místo na hlavu se ale nebojte, je ho dost i pro vyšší postavy. Nejvyšší výbava má pro krajní sedadla výklopné stolky, reálně ale budou sloužit pouze pro děti třeba k podepření tabletu na dlouhé cesty, na notebook jsou totiž moc malé. Složené pak zabírají drahocenné místo pro kolena, kterého je naštěstí i tak poměrně dost.

Celou druhou řadu sedadel pak můžete překlopit vpřed, abyste uvolnili místo k nasednutí na třetí řadu, což usnadní i rozměrné zadní dveře. Proces to není složitý. Mám 183 centimetrů a s místem na hlavu nebyl problém, stejně tak byla menší rezerva ještě před koleny. Tady zvedáme palec nahoru. Ano, ve dvou by to bylo asi horší, ale v takhle v jednom nepůsobil prostor klaustrofobicky, spíše útulně. Příplatek 23.000 Kč za třetí řadu sedadel si ale ještě promyslete, vrátím se k tomu.

Sedmimístná konfigurace má zavazadlový prostor jen nouzový. Objem činí jen 212 litrů a na délku byste do něj nedali ani balík vod. Naštěstí je vyjmutí sedadel snadné, každé z nich váží jen deset kilogramů a prostor se pak zvětší na 718 litrů. V kombinaci s variabilitou druhé řady sedadel (sklopení opěradel či překlopení) je Jogger skutečně všestranným autem. Opěrek pro ruce na třetí řadě sedadel se nebojte, na šířku má kufr shodně přes metr s pětimístnou variantou. Závěsné háčky a 12V zásuvku v kufru bereme jako super bonus.

Z moderních asistenčních systémů byl v naší výbavě třeba aktivní systém nouzového brzdění funkční od 7 do 170 km/h. V příplatkovém paketu se pak nachází i hlídání slepých úhlů a potěší, že výbava Extreme má ve standardu i klasický tempomat a automatickou klimatizaci. Na druhou stranu zcela chybí hlídání jízdních pruhů, což je ovšem pro řadu řidičů jen výhodou.

Zároveň bych rád dodal, že Dacia nepoužívá platformu shodnou s Renaultem Clio, tedy CMF-B. Ano, s tímto tvrzením jste se určitě už setkali, nicméně Dacia používá zjednodušený derivát platformy CMF-B LS (Low Specifications) pro rozvojové země. Má to platit i pro nové Lady, nicméně teď se asi ledacos změnilo. Tvrzení, že Renault Clio a Dacia Jogger/Sandero mají shodnou platformu, je tedy nepřesné.