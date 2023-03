Dacia Jogger pro vozíčkáře je skvěle vymyšlená a dostupná. Uveze až šest lidí

Sedmimístné rodinné auto se ukazuje být skvělou platformou pro přestavby, nyní může být i bezbariérové.

Britská společnost Sirius Automotive má bohaté zkušenosti se stavbou vozidel s ručním ovládáním i úpravami pro převoz osob na vozíku. Její nejnovější projekt využívá Dacii Jogger při zachování její typické praktičnosti a štědré přepravní kapacity.

S vozíkem je možné najet zezadu přes lehkou rampu s protizávažím, díky snížené podlaze má pasažér v zadní části vozu k dispozici výšku 139 centimetrů, takže se uvnitř nijak netísní. Rampa má protiskluzovou úpravu, což zaručuje použitelnost i za deště, může a nemusí být vybavena navijákem pro vtažení vozíku do správné pozice. Zajištění vozíku proti pohybu je možné různými systémy – manuálními i automatickými.

Dovnitř se vejde až šest osob, druhou řadu sedadel je možné používat bez omezení. „To, že jste na vozíku, neznamená, že se život zastaví,“ vysvětluje Andrew Russell, jeden z prvních zákazníků. „Stále potřebujeme auto, které se příjemně řídí, nabízí flexibilitu, má zadní sedadla pro naše vnoučata a ISOFIX pro dvě dětské sedačky. To, že se do auta vejdu já plus dalších pět lidí, je fantastické. Všechna zadní sedadla využijeme při příležitostech, kdy bereme vnoučata na dovolenou. Díky modulárním střešním nosičům můžeme také snadno přepravovat zavazadla,“ dodává.

Přestavba probíhá za plné podpory automobilky, hotový nový vůz vyjde v přepočtu na 720 tisíc korun bez daně.