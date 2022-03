Dacia Duster se střetla s Ferrari. Supersport skončil v přikopu, škoda je přes deset milionů

Nestává se často, že je při střetu dvou osobních aut škoda na jednom z nich stonásobná.

V úterý 29. března došlo v odpoledních hodinách na slovenské dálnici D4 ve směru do Stupavy k velmi drahé nehodě, při které se střetly osobní vozy Dacia Duster a Ferrari SF90. V důsledku nárazu byl italský supersport odhozený do příkopu, zatímco rumunské SUV zůstalo stát na silnici otočené do protisměru. Při nehodě byl zraněný jeden člověk. Fotografie střetu zveřejnila slovenská policie na svém Facebooku.

U obou řidičů byla vykonána dechová zkouška s negativním výsledkem. Podrobnosti o nehodě nejsou známy a můžeme se tak jen domnívat, jak přesně ke střetu došlo. Nicméně slovenská policie již zveřejnila předběžné vyčíslení škody. U Dacie Duster to má být 5000 eur, tedy přibližně 122.000 Kč.

Ferrari SF90 dopadlo mnohem hůř a předběžná škoda byla vyčíslena na 500.000 eur, tedy 12.221.000 Kč. To už je téměř hodnota nového vozu, takže škody budou zřejmě fatální. SF90 pohání dvakrát přeplňovaný osmiválec doplněný třemi elektromotory, díky čemuž dosahuje rekordního výkonu 1000 koní a dokáže akcelerovat z 0 na 100 km/h za 2,5 sekundy. Tím je také aktuálně nejsilnějším produkčním Ferrari na světě.