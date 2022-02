Dacia Duster oslavila historický milník. Připomeňte si historii a speciální verze lidové superhvězdy

Jednoduchá technika, slušné schopnosti v terénu, pohon na benzin, plyn i naftu, atraktivní cena. Dát lidem to, co skutečně potřebují, se rumunské automobilce vyplatilo.

Zatímco z mnoha segmentu postupně mizí auta „pro lidi“ z mnoha různých důvodů (emise, marže, všichni musí mít elektrický kupé-crossover z recyklovaných PETek a tak dále...), Dacia si dále jede ve svých vyjetých kolejích – a to velmi úspěšně. Praktická auta bez zbytečných kudrlinek a technických složitostí se neokoukají nikdy a i když Duster nebyl prvním vozem v nové úspěšné kapitole značky (předběhlo ho Sandero), byl a i dnes je jedním ze základních kamenů úspěchu značky.

Premiéra nového modelu proběhla poněkud netradičně. Ještě před odhalením sériové verze začátkem prosince 2009 se zhruba o měsíc dříve představil Duster pro ledové klání Andros Trophy. Zákazníci sice nedostali šestiválcový závoďák s výkonem 257 kW (350 k), ale mohli si v předstihu prohlédnout čelní masku, přední a zadní světla plus obecné proporce vozu. Produkční model stál na platformě Nissan B (měly ji například Micra, Note, Tiida nebo trojkové a čtyřkové Clio) s prodlouženým rozvorem a označením B0. Vůz se světlou výškou 21 centimetrů, kufrem o objemu 475 litrů a možností spalovat benzin, naftu či plyn zákazníky zaujal – mimo jiné i díky možnosti dostat pohon 4x4.

Projekt měl kódové označení H79 a vznikal na čistém listu papíru. Mělo jít o univerzální auto do veder i mrazů, robustní a spolehlivé, praktické a univerzální – a zároveň dostupné. Vývoj něčeho takového nebyl snadný, například produktový manažer první generace Dusteru Loïc Feuvray vzpomíná, že na jedničku musel vůz jet rychlostí 5,79 km/h při 1000 otáčkách za minutu, čímž byla (a dodnes je) suplována redukce u verzí s manuálem. Zda tomu tak je ověřoval chůzí vedle jedoucího auta.

U druhé generace už bylo na co navazovat, zadání znělo: ponechat původní DNA a nabídnout něco ještě lepšího. Zatímco první generace vyznávala striktně utilitární přístup (vzpomenete si na tlačítka stahování oken na středovém panelu?) i z hlediska designu, nová verze z roku 2017 vsadila na svalnatější tvary, vyšší linii pasu, sofistikovaně působící světla a opět jednoduchou techniku. Dacia u příležitosti dvoumiliontého kusu také konečně vysvětlila, co mají znamenat boční blinkry v plastových rámečcích, které patří k výrazným designovým prvkům druhé generace. Ve zkratce – bylo by složité vyrazit otvor pro blinkr do blatníku kvůli malé vzdálenosti mezi ním a předními dveřmi. Proto je ukazatel vystouplý a tak zároveň dobře chráněný před odletujícím štěrkem a bahnem.

Kromě standardních provedení vznikla i řada speciálů – závodních, cestovatelských, s pásy místo kol (můžete vidět například v Peci pod Sněžkou), vojenských (rumunská armáda jich má více než 800), záchranářských, speciálně upravených pick-upů a také papamobil. Ty nejzajímavější kousky najdete v přiložené galerii.