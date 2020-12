Dacia Duster na LPG vládne všem. Byl o ni největší zájem, porazila i novou Octavii

Že letošní rok nebyl úplně jednoduchý, víme asi všichni. Čínská chřipka, jejíž dopady jsme v Česku začali pociťovat hned zkraje roku, se výrazně dotkla také naší práce. Rušily se autosalony, prezentace nových automobilů a řada očekávaných akcí se přesunula na internet. Přestože se ale příchod spousty automobilových novinek na trh opozdil, pořád bylo co testovat.

Dacia Duster mohla vypadat i takto. Starý koncept má od dnešního SUV daleko

V roce 2020 jsme na Autorevue.cz vydali přes 70 redakčních testů, jízdních dojmů i zajímavých ohlédnutí za staršími vozy zejména české produkce. Oproti roku 2019 jsme stran testů byli o malinko produktivnější než loni, rozdíl ale nebyl tak velký, abychom z toho dělali vědu. I pro příští rok pro vás plánujeme testy těch nejzajímavějších aut, které je možné u nás pořídit, a přestože se do testovacích flotil dostává čím dál více hybridních a elektrických vozů, nadále budeme myslet i na milovníky motorů s velkými objemy.

Na tuto Dacii Duster si v ČR vyděláme za 8 měsíců. Minimální výbava je jí výhodou

Kdo by si myslel, že z pohledu čtenářů bude největší zájem o luxusní limuzíny a drahá SUV, ten by byl na omylu. Co se redakčních testů na Autorevue.cz v letošním roce týče, všem to natřela Dacia Duster s předním pohonem, manuální převodovkou a litrovým motorem TCe spalujícím benzin i LPG. Je to levné, spolehlivé a prostorné auto, se kterým můžete jezdit opravdu za málo. A stále trvám na svém názoru, že bych si ho klidně koupil.

TEST Dacia Duster 1.0 TCe LPG: Přesně tuhle bych si klidně koupil!

Dacie se u nás obecně těší velké oblibě, že ale duster druhé generace, který je na českém trhu už tři roky, porazí i čtvrtou generaci Škody Octavia, to mě samotného překvapilo. Třetím nejčtenějším testem byl rovněž duster, ovšem s motorem 1.0 TCe výhradně na benzin. Vyšel o něco později než první test nové octavie, přesto nebyl od druhé příčky příliš vzdálený.

Minitest Dacia Duster 1.0 TCe Prestige: V plné výbavě za cenu holé Fabie Combi!

Škodovek bylo v první desítce nejčtenějších testů roku 2020 dost, vedle nové octavie také Superb Scout a Citigoe iV. Překvapil i Peugeot 2008 s naftovým motorem či jeho naprostý opak v podobě amerického pick-upu RAM 1500 Longhorn s motorem V8 5.7 HEMI. Dvacítku testů, o které byl letos na Autorevue.cz největší zájem, si můžete připomenout v přiložené galerii.