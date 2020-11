Dacia Duster mohla vypadat i takto. Starý koncept má od dnešního SUV daleko

Proměna z konceptu do produkční verze se někdy týká jen hrstky detailů a někdy se zase automobilka u nového modelu kompletně vzdá původní vize a přehodnotí svůj směr. S ohlédnutím zpátky do minulosti je jasné, že populární Dacia Duster zapadá spíše do druhé kategorie. Originální koncept s tímto jménem totiž hleděl na dosti jinou cílovou skupinu.

Poslední dvě generace Dusteru máme zažité jako cenově dostupné SUV s možností pohonu 4x4, které se nebojí terénu a práce. Když ale Dacia na autosalonu v Ženevě v roce 2009 ukázala koncept Duster, ve spojitosti s cool vypadajícím crossoverem se mluvilo o zájmu rumunské značky povýšit na úroveň kvalitnějšího výrobce, který by nepochybně zaujal i mladé v městské džungli. Na pracanta pro myslivce nebo „užitkáč“ horského hotelu to nevypadalo.

O to větší rozdíl, když v prosinci téhož roku představila Dacia zbrusu nový sériový model se stejným jménem a v březnu 2010 následovala oficiální premiéra zpátky v Ženevě. Nelze ale pochybovat o tom, že zatímco popularita lifestylových městských crossoverů s omezenými schopnostmi v terénu stále rostla, Dacia si praktickým a nezbytně vybaveným SUV za málo peněz vytvořila opravdový bestseller.

I na dnešní směřování značky působí koncept Duster odvážně. S délkou 4,25 metru měl crossover atypickou karoserii s párem dveří pouze na straně spolujezdce pro bezpečné nastupování a vystupování pasažérů u krajnice – řešení, které nedávno uvedl zpátky do produkce Fiat s praktičtější verzí modelu 500e.

21palcová kola se silničními pneumatikami na hrátky v terénu také nenasvědčovala. Přesto ale původní ilustrace zobrazovaly praktičnost konfigurovatelného interiéru s uloženým horským kolem uvnitř. Sedačka spolujezdce se totiž mohla zasunout pod řidiče a zadní lavice měla odklápěcí sedáky. Daleko od produkce byl v té době i digitální přístrojový štít umístěný za volantem bez ramen.

Pod kapotou konceptu se nacházel diesel 1.5dCi o výkonu 77 kW (105 koní) a točivém momentu 240 N.m, který byl spojen s manuální šestistupňovou převodovkou. V tehdejší tiskové zprávě Dacia pohon 4x4 nezmiňovala, ale podle některých informací měla patnáctistovka všechna kola opravdu pohánět. Po stránce techniky se značka zaměřovala především na úspornost motoru, který měl udávanou kombinovanou spotřebu 5,3 litru na 100 km.

Ačkoliv se tedy do produkční verze nového modelu přeneslo hlavně samotné jméno, které má mimochodem původ hlouběji v minulosti, pro značku má dodnes koncept Duster alespoň jedno prvenství – nikdy předtím se totiž rumunská automobilka nepustila do stavby vlastního opravdu futuristického konceptu.