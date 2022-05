Dacia Duster se u nás těší velké oblibě díky robustní technice a zajímavé výbavě za super cenu. Co když vám ale řekneme, že se může cenou přiblížit hranici 600.000 Kč? Je to dost, ale výsledek stojí za to.

Radosti Výborná cena Bohatá výbava Nízká spotřeba paliva Komfortní jízda Starosti Archaicky vypadající infotainment Detaily v interiéru by chtěly doladit Přeposilované řízení 9 /10 Zeptáte-li se českých motoristických novinářů, které auto považují za ideální z hlediska ceny, výbavy a jízdních i užitných vlastností, jistě si nejeden z nich vzpomene na Dacii Duster. Já i řada kolegů vnímáme tohle auto pozitivně a konkrétně na našem webu se v redakčních testech objevuje poměrně často. Proč? Protože je to jedno z posledních aut bez hybridního pohonu, s poctivou mechanikou a výbavou, kterou stoprocentně využijete, a je o něj zájem. Má spolehlivé motory, nabízí i verzi na LPG a zejména po poslední modernizaci vypadá fakt dobře. TEST Dacia Duster 1.0 TCe LPG: Přesně tuhle bych si klidně koupil! Jedním dechem ale musíme dodat, že ani Dacie už nejsou tak levné, jak bývaly. Jednak to jsou mnohem modernější auta než dříve, ale do cen se promítají i další faktory – třeba emise. Základní Duster Essential TCe 90 dnes stojí 360.000 Kč, přitom ještě loni na podzim byl za 336.900 Kč a vůbec nejlevnější verze Access (dnes už není v nabídce) stála 284.900 Kč. Ani za 360 tisíc to ale není špatná koupě, vezmeme-li v potaz, za kolik se dnes prodává třeba Škoda Fabia (od 339.900 Kč) či módní crossovery typu Hyundai Kona (od 419.990 Kč po slevě 40.000 Kč). Dnes tady ale máme Dacii Duster z opačného spektra nabídky. Výbava Extreme v kombinaci s benzinovou třináctistovkou o výkonu 110 kW, manuální převodovkou a pohonem všech kol představuje vrchol nabídky, který podle oficiálního ceníku vychází na nejméně 557.900 Kč. Tuto kombinaci motoru a pohon 4x4 najdete také v nižší linii Prestige, ovšem i s tou vychází na 541.900 Kč. Výbava tomu ale odpovídá. U výbavy Extreme najdete jen pár příplatkových prvků. V podstatě se bavíme pouze o laku karoserie za 14.500 či 15.500 Kč, poctivé rezervě za 4000 Kč, vyhřívání předních sedadel za 6000 Kč a rozšířených mapových podkladech za 3000 Kč. Cena zkušeného vozu je 587.400 Kč, na druhou stranu už máte all inclusive za méně, než kolik dáte za základní Škodu Karoq s litrovým motorem (81 kW) a pohonem předních kol – ta totiž stojí 638.900 Kč. A troufám si tvrdit, že s dusterem v plné parádě uděláte větší dojem než se základním karoqem. Novou Dacii Duster Extreme jsme vybavili až k prasknutí. Pořád je levnější než základní Karoq Tak co tedy všechno dostanete? Pravdou ale zůstává, že all inclusive v podání Dacie vypadá jinak než základ v podání Škodovky (karoq po faceliftu už nemá výbavu Active, ale začíná s výbavou Ambition), takže zapomeňte na dvouzónovou klimatizaci, LED svítilny s animovanými blinkry, sofistikované bezpečnostní a asistenční systémy či elektronickou parkovací brzdu. Duster Extreme je auto pro lidi, které tyhle výdobytky moderní doby nezajímají, nebo na nich alespoň nelpí natolik, aby dávali za kompaktní SUV se silným motorem třeba tři čtvrtě milionu korun. Vždyť ani nejdražší duster nemá například systém aktivního držení v jízdním pruhu, ale pouze sledování slepého úhlu. Přístrojový štít s jednoduchým palubním počítačem je přehledný, prostředí infotainmentu s osmipalcovým dotykovým displejem vypadá zastarale, ale zato se systém umí bleskově propojit s mobilním telefonem (Android Auto naběhnul prakticky hned). Rádio není kdovíjaké, ale nenáročného posluchače uspokojí a mně osobně se líbí i systém Multiview se čtveřicí kamer, které mohou pomoci nejenom ve městě, ale hlavně při jízdě v terénu. Jasně, obrazový výstup bych přirovnal k Nissanu Qashqai minulé generace (moc bych se nedivil, kdyby šlo o ty samé kamery), účel ale splní. Překvapil mě i výkon klimatizace, která vás po krkolomném sjezdu dokáže spolehlivě a rychle ochladit. Tato Dacia Duster je jenom pro odvážné. Extrémní německý tuning nevyjde draho Jinak je to uvnitř Dacia Duster jako každá jiná, jenom vyšňořená díky prvkům výbavy Extreme. Sedadla kombinují látku a koženku a jsou prošívaná oranžovou nití, oranžové prvky pak najdete i na výplních dveří, středové loketní opěrce, středovém tunelu či výdeších ventilace. Pořád jde ale v zásadě o levné auto, pouze vybavené velkým infotainmentem, automatickou jednozónovou klimatizací s velkými otočnými ovladači a koženým volantem. Plasty jsou výhradně tvrdé a mají jednoduchou texturu, více péče by si však zasloužila schránka před spolujezdcem nebo ovládání podélného nastavení sedadel. Třeba když chcete sedadlo spolujezdce ručně posunout dopředu, abyste získali místo pro převoz dlouhých předmětů. Se sedadlem občas vůbec nešlo hnout, protože má v kolejnici poměrně velkou vůli. Že jde o čtyřkolku, prozrazují hlavně dvě věci: otočný ovladač na středovém tunelu, kterým si volíte mezi pohonem předních a všech kol či automatickým režimem, a tlačítko pro aktivaci asistenta pro sjíždění svahů. V infotainmentu pak najdete šikovné zobrazení podélného a bočního náklonu vozu a výškoměr, respektive historii výšky, v jaké se vůz pohyboval v posledních třech až pěti stech kilometrech. Světlá výška vozu činí 214 mm, a protože je Duster Extreme sice stylovka, ale ne zase tak moc, máte standardně 17palcová kola s 60procentními pneumatikami. Nějaký městský obrubník je nerozhází a polňačka už vůbec ne. Tu si dá tenhle podvozek s chutí!

Raz, dva, tři! Pokud hledáte Dacii Duster s pohonem 4x4, musíte sáhnout minimálně po druhé výbavě Comfort, kde je v kombinaci s motorem Blue dCi 115 (osmiventilová patnáctistovka, 85 kW a 260 N.m). Ve výbavách Prestige a Extreme je pak v nabídce i zkoušená benzinová třináctistovka TCe, mějte ale na paměti, že pohon 4x4 se vždy váže k manuální šestistupňové převodovce, takže pokud toužíte po automatu EDC, musíte se spokojit s předokolkou. TEST Dacia Duster 1.3 TCe 130 4x4 N1: Řešení emisní otázky, ovšem s následky První kvalt je u dusteru hodně krátký, protože má simulovat redukční převod. V praxi to tedy znamená, že se alespoň s vrcholným benzinovým motorem můžete úplně v klidu rozjíždět na dvojku a je fuk, zda stojíte na rovině, nebo v mírném kopci. Můžete namítat, že je to nesmysl, ale zkuste se projet a schválně se podívejte, jak rychle tam nasázíte první tři kvalty. To je tak na deseti metrech, ve městě byste se brzo ukvedlali. Zpřevodování může být pro někoho nezvyk, ovšem krátkodobý. Navíc se můžete opřít o fakt příjemný motor, kterému nevadí ani nízké otáčky a v těch vysokých dovede duster dotáhnout k překvapivé dynamice. No řekli byste, že někdy bude Dacia moci jet rychlostí skoro 200 km/h? Nejsilnějšímu dusteru tato meta unikla o zanedbatelné 2 km/h a předokolce s automatem, která jako jediná tlačí akceleraci z nuly na stovku pod deset sekund, dokonce o jediný kilometr v hodině. Výkon 110 kW (150 koní) v rozmezí 5250 až 6000 otáček a točivý moment 250 N.m (v 1700 – 3250 otáčkách) jsou stejné hodnoty jako u patnáctistovky TSI koncernu VW, Dacia je však generuje z „pouhé“ třináctistovky. Navíc mi její motor připadá živější a záživnější – ve středním pásmu za to umí hezky vzít, pocitově není tak „plochý“ jako patnáctistovka TSI a má i hezký mechanický zvuk. Navíc nejsilnější duster i se čtyřkolkou váží jenom 1,4 tuny, takže pocit vedení lehkého auta je na místě. Dacia Duster na LPG vládne všem. Byl o ni největší zájem, porazila i novou Octavii Duster s výkonem 150 koní je dokonalý sleeper. Ani bych nespočítal, kolik nafoukanců v polepených služebácích se mi během testování lepilo na zadek, když jsem předjížděl pomalejší vozy, než mi ale stačili pocuchat nárazník nebezpečným najížděním, duster se jim už zpravidla vzdaloval z dohledu. Je to fakt hodně živé auto, rychlou jízdu si ale moc neužijete. Jednak je uvnitř už dost hluku od motoru, podvozku (ještě koncem dubna měl vůz zimní gumy) a aerodynamického svistu, ale s přeposilovaným řízením to není žádný „pošmak“. Navíc v kopcích plných zatáček se duster jako by staví na zadní kola a příď se nadlehčuje, což na jistotě zrovna nepřidá. A proč bych si zrovna já koupil Dacii Duster? Protože je to pohodlné a bezproblémové auto s komfortním podvozkem, nízkými pořizovacími i provozními náklady a skvělou užitnou hodnotou. Můžete jezdit za udávaných 6,8 l/100 km, ale i když hodíte ostych za hlavu, pořád se vejdete do osmi litrů. Super jistota je i záruka na tři roky nebo sto tisíc ujetých kilometrů už ve standardu. TEST Dacia Duster 1.3 TCe 150 EDC Prestige: Auto, které vám soused může závidět Vůbec nejlepší je ale duster jako terénní auto, respektive auto do nepohody. Má totiž jednoduchou techniku, dobrou světlost, rozumně velké pneumatiky, a když náhodou v terénu něco trefíte, oprava vás nebude stát majlant. Takový kamzík jako Suzuki Jimny to není, ale co si troufnete projet s jimnym, to jistě projedete i s dusterem.