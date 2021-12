Radosti Schopnosti a trakce v terénu i na sněhu Úsporný motor Dobrá hodnota vzhledem k ceně Starosti Hlučnější motor Dotykové ovládání hlasitosti Horší rozlišení displeje infotainmentu 8 /10

Pokud chcete pohon 4x4 ve vyšším autě, do kterého naložíte více než nákup na týden, a třeba utáhne něco rozumného na kouli, co si vyberete? Možností moc není, že? Dacii Duster s motorem 1.5 Blue dCi a „haldexovým“ pohonem všech kol pořídíte do půl milionu a navíc v třetí nejvyšší ze čtyř nabízených výbav – konkrétně jde o provedení dCi 115 4x4 Comfort za 481.900 Kč. Čtyřkolku se stejným motorem můžete dostat i v této nejvyšší výbavě Prestige, další volbou je benzinová třináctistovka se 110 kW, rovněž jako Prestige – k té se ještě dostaneme.

Čtyřkolku dostanete u Dusteru jen s manuální převodovkou, automat EDC je vyhrazen jen pro nejvyšší výbavu s pohonem předních kol. Jinými slovy – pokud někdo chce od Dacie „plnou palbu“ naftové čtyřkolky s automatem, má smůlu, ale stejně tak je tomu v případě benzinového motoru s automatem. Ne že by na manuálu bylo něco špatného, možná jde o technická hlediska, možná by cena dané výbavy ještě bez příplatků stoupla do hladiny, která je pro zákazníky značky nestravitelná – nicméně karty jsou rozdány takto a vůbec ne špatně.

Manuální řazení je u aktuální generace Dusteru dobrým společníkem – kvalty nelovíte jako knedlíky v játrové polévce, dráhy jsou vymezeny jasně, spojka je přístupná i laikům bez poskakování při rozjezdech. Jednička u naftového Dusteru 4x4 funguje vlastně jako redukce, tou skutečnou vůz samozřejmě nedisponuje. V naprosté většině případů se plynule rozjedete na dvojku a zaručíte tak, že autu před dalším řazením nedojde dech (myšleno otáčky) příliš brzy.

Vyjma jedničky je zbytek kvaltů v normálu a na dálnici auto netočí motor doruda. Samotný naftový osmiventilový čtyřválec je svou povahou spíše dělník – ve vyšších otáčkách má poněkud neotesaný zvukový projev, což je třeba na dálnici ještě umocněno aerodynamickým svistem okolo výše stavěné karoserie. V přímce se naftový Duster s 84 kW a 260 N.m nedá označit za krále sprintů ze semaforu, ale naložený ani nenaložený svému majiteli ostudu neudělá.

Se spotřebou se můžete v mimoměstském provozu pohybovat lehce nad pěti litry na sto kilometrů, opatrnější jedinci se mohou vydat ještě níže. Na dálnici naftový (a vlastně i benzinový) Duster není úplně na svém domácím hřišti – zvládne ji a výrazně lépe než předchozí verze, ale jeho ideálním teritoriem je klasická česká okreska, případně polní cesta.

Jak už jsme konstatovali v testu předokolkové benzinové verze rovněž na 17“ kolech, terén – ať už skutečný nebo česká rozbitá okreska – nedělá Dusteru větší problémy. Tupé rány nečekejte, výrazně nadskakující posádku uvnitř také ne, plavnost je tak akorát. Pokud najedete na bahnité pole nebo jezdíte na sněhu, v jehož výrazné přítomnosti náš test probíhal (autor testu bydlí na vsi), výraznější omezení se také nekonají.

Auto jede, zatáčí, zadek se v automatickém režimu připojuje v rozumném čase. Můžete přepnout otočným ovladačem za řadicí pákou na režim čisté předokolky, ale v tom vůz funguje za běžných podmínek téměř ze sta procent. Pokud naopak zapnete mód 4WD Lock, který čtyřkolku aktivuje natvrdo, máte sepnuté 4x4 k dispozici do rychlosti 80 km/h nebo na minutu v rozmezí 60 až 80 km/h – pod limitem 60 km/h zůstává čtyřkolka zapnutá, pokud elektronika neukáže nějakou chybu. Což se nám nestalo.

Ještě jedna zajímavost a krátká odbočka. Naftový Duster se k nám dostal na celoročních pneumatikách, což není u testovacích novinářských vozů úplně běžná praxe, ale jde o dobrou zkušenost, kterou zákazník značky orientované na hodnotu jistě zvažuje. Tato Dacia stála na pneu Goodyear Vector, které v bahně, na uježděném ledu a sněhu o cca 15 centimetrech výšky dost dobře fungovaly, pokud řidič používal mozek, jel plynule, na ultrakluzkém povrchu o vlastnostech ledové arény nepřeháněl rychlost nebo necukal volantem.

O to větší kontrast přináší naopak cílené a hrubé zacházení s autem nebo utržení přes ruční brzdu, kdy se celá hmota auta najednou hrne tam, kam nechcete. Ony celoroční gumy nejsou úplný kompromis, stačí jezdit hlavou. Toť jest konstatování k Dusteru 4x4, který takto dostane skutečný zákazník s tímto obutím z fabriky.