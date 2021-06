O skvělý doplněk jde obecně. Je jedno, jestli jej zvolíte do N1 či do klasické varianty. Pokud občas potřebujete převézt pytle cementu, vápna, pařezy stromů či spoustu dalšího, zamezíte tím poničení textilu na podlaze kufru. Všichni snad víme, kolik škody dokáže při neopatrné manipulaci nadělat pytel cementu. A taky se navíc můžete rozloučit s igelitovým podkladem, který v každé zatáčce nesnesitelně šustí.

Osobní automobil musí dle aktuálních norem produkovat méně než 95 gramů CO 2 na kilometr, aby byl z pohledu Evropské unie nepostihnutelný. Za každý gram nad limit se ale platí pokuta 95 eur, což je jeden z důvodů, proč nová auta zdražují. Užitková auta však této normě zatím unikají a platí pro ně limit 147 gramů CO 2 /km. Některým vozům tak může přestavba na N1 dost pomoct. Třeba novému Suzuki Jimny pomohla opět na trh, zatímco Dacia Duster může být levnější.

V letech 2006 až 2009 platilo, že si právnická osoba mohla odečíst z daní pouze nákladní vozidlo. Stávalo se tak, že aby si podnikatel mohl odepsat z daní i své osobní auto, musel z něj udělat náklaďák základní kategorie do 3,5 tuny (N1). To znamenalo třeba osadit prostor mezi cestujícími a nákladem přepážkou, což si spousta z nás určitě ještě vybavuje.

TCe 130 se vrací

S Dacií Duster N1 si můžete dopřát zážehový motor TCe 130, který pro osobní verzi M1 není dostupný. Přímovstřikový čtyřválec H5Ht můžeme najít i pod kapotami vozů Mercedes-Benz, Nissan a Renault. Disponuje výkonem 96 kW (130 koní) při 5000 otáčkách za minutu a točivým momentem 240 N.m při 1600 otáčkách.

Dále je pro verzi N1 k dispozici i vznětová jednotka Blue dCi 115 s přímým vstřikováním typu common-rail, výkonem 85 kW (115 koní) při 3750 otáčkách a točivém momentu 260 N.m v 2000 otáčkách. V obou případech jsou motory spárované s šestistupňovou manuální převodovkou.

Verze N1 jsou v podstatě dostupnější pracanti. Proto sází většinou na pohon všech kol, který je díky benevolentnějším emisním limitům pro náklaďáky dostupnější. Ceník verze N1 začíná až výbavou Comfort, kdy za motor TCe 130 s pohonem 4x2 dáte 396.900 Kč a za čtyřkolku 441.900 Kč. Vzhledem k absenci tohoto agregátu ve standardní verzi nemáme moc s čím porovnávat.

Zato diesel Blue 115 dCi už v obou verzí nabídce je. V provedení N1 s pohonem všech kol vás vyjde na 445.900 Kč ve výbavě Comfort. Za variantu M1 se stejným motorem a výbavou dáte 455.900 Kč, tedy o 10.000 Kč víc. Pokud nejdete po ceně, ale po výbavě, můžete si N1 koupit i nejvyšší výbavě Prestige, která s motorem TCe 130 a pohonem všech kol stojí 480.900 Kč. To byl i náš případ.

V základu jsme tedy měli automatickou klimatizaci, zadní parkovací kameru, navigaci, tempomat, systém sledování slepého úhlu, 17palcová kola v designu Maldive či podélné střešní lišty. Společně s příplatkovou metalízou, hands-free kartou a vyhřívanými předními sedadly tak stál náš kousek 514.800 Kč.

Kdybychom to samé chtěli od verze M1, mohli bychom sáhnout po motoru TCe 150 a celé by nás to i s příplatky vyšlo na 544.800 Kč, a to už je velký rozdíl, pokud samozřejmě oželíte 20 koní. Verze TCe 130 ale zrychluje z 0 na 100 km/h jen o šest desetin sekundy pomaleji (11,1 s vs. 10,5 s).

Podívejme se opět na limit gramů CO 2 na kilometr. U osobního auta to dělá 95, u užitkového 147. Dacia Duster Blue dCi 4x4 se do limitu vešla, produkuje 145 g/km. Benzinové verzi to o kousek nevyšlo - 154 g/km produkuje předokolka a 165 g/km čtyřkolka. I přesto jsou ale obě N1 varianty jasně výhodnější.

Jinak stejné

Takže to máme absenci tažného zařízení a jednoho sedadla, což poměrně dost ubere na celkové využitelnosti vozu. Tím ale veškerá omezení spojená s verzí N1 v podstatě končí a v rukou vám tak zůstane klasická Dacia Duster se vším, co k ní patří.

Interiér kvalitou použitých plastů moc nenadchne, vyvažuje to ale dobrým zpracováním a přehledností. Obrazovka multimediálního systému má nízké rozlišení a velmi jednoduchou grafiku. Jednotlivé úkony však nemají latenci a potěší podpora Apple CarPlay, navigace a u pohonu všech kol i ukazatel náklonů a kompas.

Použití motorů TCe v rumunských vozech byla velká trefa do černého. Jednotka s výkonem 96 kW (130 koní) s dusterem velmi obstojně hýbe a nezalekne se předjíždění ani levého pruhu na dálnici. Auto je s ní pružné a má jiskru. Už lehce nad dvěma tisíci otáček se nadšeně hrne vpřed.

Charakterní motor potěší i spotřebou. Při testu jsme dosáhli krásné hodnoty 7,6 l/100 km. S pohonem všech kol pak dostanete i nezávislé zavěšení zadních kol. Celkové naladění podvozku je až nečekaně komfortní. Duster se přes nerovnosti přenáší jako o třídu dražší auto.

K mínusům můžete zařadit třeba vyšší hlučnost na dálnici, ovšem to platí spíše s dodatečně nasazenými pneumatikami Falken Wildpeak AT01, které mají terénní vzorek. Duster s nimi však získá nejen na vzhledu, ale pochopitelně i v terénu, kde oceníte především mnohem lepší trakci.

Spíše než hluk mi tak vadilo přeposilované řízení, ve kterém není takřka žádný cit. Především při předjíždění to není nic příjemného. Ohledně terénních schopností ale nejde moc co vytknout. Pokud auto nevystavíte vyloženě extrému pro vozy typu Toyota Land Cruiser, dostanete se všude. Pole, louky a lesy budou vaše. Kolikrát ani není nutné měnit chování mezinápravové spojky přepnutím režimu na Lock.