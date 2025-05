Cupra Tavascan chce být extrémní. Sourozenec Škody Enyaq nabídne skořepiny i kovaná kola

Na uvedení Cupry Tavascan na český trh sice stále čekáme, španělská značka každopádně už nyní vypichuje několik novinek, které můžeme v nabídce modelu očekávat. Sportovní charakter technického sourozence Škody Enyaq bude totiž možné ještě více podtrhnout speciální volitelnou výbavou.

Do nabídky Tavascanu tak míří především balíček Extreme Pack, který SUV zajistí dvoubarevná 21palcová kovaná kola, sportovní pneumatiky a rovněž sportovní kožené sedačky CUP Bucket s funkcí vyhřívání a odvětrávání. Cupra mimochodem ke svému více než dvoutunovému SUV úsměvně dodává, že nová lehká kola „pomáhají snížit celkovou hmotnost o 10 kg“.

Dále půjde elektromobil konfigurovat v novém matně bronzovém odstínu Century Bronze, přičemž k volbě čalounění interiéru látkou a mikrovláknem Dinamica (tedy bez materiálů živočišného původu) půjde nově zvolit také volant potažený umělou kůží. Nakonec přidává Cupra všem verzím Tavascanu i nové specifické ozvučení pohonu v ostrých režimech Cupra a Performance.

Cenovky a datum uvedení Tavascanu do prodeje zatím české zastoupení Cupry neupřesňuje. V nejvýkonnější variantě VZ s dvojicí elektromotorů nabídne model stejný výkon jako nedávno modernizovaná Škoda Enyaq RS (systémových 250 kW/340 k). Co však můžeme od sportovně laděného elektrického SUV očekávat, to už v prvním jízdních dojmech ze Španělska naznačili kolegové z Auto.cz.