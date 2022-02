Cupra slaví narozeniny. Zdvojnásobí prodeje, uvede dva nové modely a založí nový motorsport

S rychlých Seatů na vlastní elektromobily, NFT tokeny, virtuální vesmíry a nový motorsport. To všechno za čtyři roky.

Značka Cupra se začala objevovat u sportovních verzí modelů španělské automobilky Seat. Od roku 2018 se však Cupra osamostatnila, aby se stala prémiovým výrobcem přinášejícím to nejlepší z koncernové techniky s příchutí vlastní invence, a to ve vlastním designovém hávu. Nebo, jak se tehdy říkalo, chtěla stavět vášnivá auta a konkurovat Alfě Romeo.

Od učinění tohoto kroku už to jsou čtyři roky a ačkoliv nejde o žádné kulatiny, rozhodla se to značka řádně oslavit. „Naše 4. výročí je mimořádně významné. Naše plány pro rok 2022 zahrnují záměr zdvojnásobit naše prodeje, dvojnásobně zvýšit naše výnosy z prodeje a rozšířit naši prodejní síť na dvojnásobek. Proto naši ambici nazýváme Cupra2 ,“ řekl Wayne Griffiths, předseda představenstva značky Cupra.

V příštích dvou letech pak máme čekat další dva modely. K vlastním modelům Formentor a Born se tak připojí ještě Tavascan. O druhém modelu zatím nic nevíme. Cupra nicméně zmiňuje příchod produkční verze konceptu UrbanRebel v roce 2025. To by měl mít velmi zajímavý ostrý hatchback.

Vedle zdvojnásobování snad všeho se Cupra rozhodla otevřít svůj metaverse. Je to virtuální svět, kde se mohou pořádat koncerty a lidé mohou nakupovat třeba virtuální pozemky za kryptoměny. Poslední dobou jde o žhavé téma, jehož popularita roste a s ní se vyvíjejí i platformy, které s tím souvisejí. Pokud se v informační technologii nepohybujete, tak je to prostě taková lepší hra. Ta Cupry se jmenuje Metahype.

„Metahype je naší interpretací tohoto nového vesmíru. Je to prostor založený na spolupráci. Značky, startupy a tvůrci obsahů v něm mohou pořádat rozmanitou škálu akcí a zážitků pro jednotlivce, a vytvářet tak kulturu a sdílet ji. Vstupem značky Cupra do metaversu znovu potvrzujeme, že jsme značkou, která přesahuje hranice automobilového průmyslu,“ dodal Griffiths.

Tato platforma vznikla ve spolupráci s kreativní společností Visyon. První kroky k vytvoření obsahu povedou ke značkám ze světů hudby a zábavy, jakými jsou Primavera Sound nebo UBEAT. Metahype bude prezentovat umělecká díla, jakými jsou nezaměnitelné tokeny NFT, předvádět digitální a fyzické produkty a vysílat různém multimediální obsahy. Značka Cupra zde bude mít své vlastní centrum.

Skutečný a virtuální svět chce pak značka propojit v novém druhu motorsportu. „S naším elektromobilem UrbanRebel přinášíme světu jedinečné závodní zážitky Cupra2 Experience, při nichž je to, co řídíte, reálné, ale to, co vidíte, je virtuální. Projektem Cupra2 Experience otřeseme tradičními formáty motoristického sportu,“ vysvětlil Antonino Labate, ředitel pro strategii, obchodní rozvoj a provozní činnosti značky Cupra.

Co je tím myšleno uvidíte nahoře ve videu. S vozem Cupra UrbanRebel pak bude spojený nezaměnitelný token NFT, který svým vlastníkům otevře dveře jako prvním závodníkům v této soutěži.