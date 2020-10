Svět se kvůli koronavirové krizi otočil vzhůru nohama. Dopady se dotkly naprosto všeho, včetně naší práce. Vycestovat za hranice za testováním nových aut je čím dál těžší, mnohdy nemožné, a protože epidemiologická opatření myslí i na shromažďování většího počtu lidí, je to složité i v případě českých prezentací. Klasický formát znova bývá nahrazován online tiskovkami, nebo dorazíte na určené místo, do ruky dostanete klíček od vozu a všechny informace a vyrazíte se na pár hodin projet.

Druhý zmíněný případ se týkal i testování nové Cupry Leon. Ostrá verze nové generace Seatu Leon se už plně zařadila pod sportovní značku Cupra a společně s jejím prvním samostatným modelem Formentor a Cuprou Ateca po modernizaci vstupují na český trh. Zatímco v případě atecy a formentoru už máme jasno o cenách, Cupra Leon ceny zatím nemá. Víme jen to, že na trh jako první dorazí plug-in hybrid (první vozy budou v ČR v prosinci) a všechny ostatní verze budou následovat v příštím roce.

Na rozdíl od Cupry Formentor bude Cupra Leon nabízena pouze s benzinovými motory. Už ten základní má přitom výkon 180 kW (245 koní), silnější provedení má 221 kW (300 koní) a vrcholná verze s pohonem všech kol a karoserií kombi (Sportstourer) nabídne ještě o 7 kW (10 koní) více. Plug-in hybrid, který se mi dostal do rukou, pak kombinuje motor 1.4 TSI (110 kW, 150 koní) s elektromotorem umístěným v šestistupňové převodovce DSG (85 kW, 115 koní) a lithium-iontovou baterií s kapacitou 12,8 kWh, díky níž může ujet až 52 km čistě na elektřinu. Systémový výkon činí 180 kW (245 koní), plné nabití akumulátoru z běžné domácí sítě zabere asi 6 hodin a s wallboxem zhruba 3,5 hodiny.

Na ničem se nešetřilo

Každému musí být hned jasné, že Cupra Leon vychází z běžného Seatu Leon, i tak se ale „wow efekt“ dostavuje poměrně rychle. Cupra oblékla zkoušený kombík do fantastického matného laku, za který se u modelu Formentor připlácí 53.900 Kč (ceník Cupry Leon nebyl v době psaní tohoto článku k dispozici), přidala sportovní nárazníky s šedými prvky i relativně široké nástavce prahů. Na první pohled paráda, pak ale začnete přicházet na to, že ne všechno je u hybridu funkční a spíše jde o přípravu pro silnější verze s výkonnými dvoulitry.

K brzdám kupříkladu neproudí více vzduchu než u běžného leonu, protože průduchy v nárazníku jsou zaslepené, měděné imitace koncovek výfuku jsou jako pěst na oko a při pohledu zboku se ptáte, jestli není světlost vyšší, než byste u sporťáku čekali. Je, avšak pouze u hybridu, jehož světlá výška by měla být stejná jako u standardního Seatu Leon. Teprve silné turbobenziny budou mít v porovnání s běžným leonem světlost nižší o 25 mm vpředu a 20 mm vzadu. Abych ale nehanil jenom Cupru Leon PHEV, stejně na tom je i Škoda Octavia RS iV.

Tak či tak Cupra Leon budí dojem už na první pohled, byť ten největší tahoun pozornosti – příplatkový matný lak – vyžaduje šetrné zacházení. Na kartáčovou myčku zapomeňte a čas od času svěřte vůz do rukou odborníků s keramickými přípravky. Pak si totiž při běžné mytí vystačíte pouze s tlakovou vodou.

Jak ale vymezit interiér Cupry Leon od běžného leonu? V případě testovaného vozu to zařídilo příplatkové čalounění kůží Nappa v odstínu laku karoserie. Kůží jsou potažena perfektní sedadla s integrovanými hlavovými opěrkami vpředu, výplně dveří, a dokonce i madla dveří, nechybělo kontrastní prošívání v barvě mědi na volantu i přístrojové desce a měděné detaily, zkrátka barvy značky Cupra.

Se středovou konzolou toho moc dělat nešlo, i zde je ale novinka. Zatímco u běžných leonů je před malinkým by-wire voličem automat pulzující tlačítko pro nastartování, v cupře tam najdete vypínání stabilizačního systému. Startovací tlačítko je nově na volantu, kam se přesunul i volič jízdních režimů (stále jej najdete i v infotainmentu). Novinky vítám, jen je potřeba si na ně zvyknout. Třeba mně se nejednou stalo, že jsem si místo vypnutí motoru omezil činnost stabilizace. Stejně jako v běžném leonu se i v cupře sedí naprosto parádně, správnou pozici k řízení jsem si našel hned a nezbylo tedy, než vyrazit za prvními zážitky. Ty ale nebyly takové, jaké jsem čekal.

Možná až moc „jako“

Příchod plug-in hybridní Cupry byl jasný dlouho dopředu. Vždyť Volkswagen prodává plug-in hybridní derivát golfu s označením GTE od roku 2015 a tento trend se kvůli čím dál přísnějším emisním normám promítnul i do nové generace vozu. Pro Seat, potažmo jeho sportovní značku Cupra, je to však premiéra a ti, kteří si dosavadní modely Cupra už nějak zaškatulkovali, možná zažijí kulturní šok. Stejně jako já.

Vozy Cupra mám hodně rád a můj test SUV Ateca byl toho jasným důkazem. Nebýt občas trochu svéhlavé automatické převodovky, neměl bych snad jedinou vážnou výtku, protože zejména v zimě to byla s vypnutou stabilizací hodně zábavná jízda. Jenže plug-in hybridní Cupra Leon je z jiného těsta.

Tváří se jako sporťák, s kombinovaným výkonem 180 kW a točivým momentem 400 N.m dokonce má parametry sporťáku, ale zrychlení kombíku u nuly na stovku za 7 sekund je na úrovni šestkového Golfu GTI (2.0 TSI/155 kW) a maximálka 225 km/h je pod úrovní naftové Škody Octavia Combi 2.0 TDI/110 kW s automatem. Jedním z důvodů je hmotnost. Ta provozní u kombíku činí 1717 kg, zhruba 135 kg z toho váží akumulátor umístěný u zadní nápravy. Chtělo by se říct, že díky tomu bude vůz alespoň lépe vyvážený, realita mé první jízdy však byla taková, že pláště Bridgestone Potenza spíše nestíhaly a přední kola často prokluzovala.

Pravda, v den testování místy pršelo, když pak ale na okresce někoho předjíždíte, přední kola prokluzují a volant vás začne tahat za ruce i v legálních rychlostech, rychle zpozorníte. A zima na letňáky ještě nebyla, venkovní teplota se pohybovala okolo 15 stupňů Celsia. Chyba auta? Kdepak, spíše vlastnost plug-in hybridů na platformě MQB Evo, kterou používají nové kompakty koncernu Volkswagen. Škoda Octavia RS iV se totiž projevuje naprosto stejně a přední kola protáčejí i na suchu.

Výkon 245 koní na předních kolech je vysoký na to, aby jej krotila jen elektronika. Vždyť stejně výkonný Golf GTI s diferenciálem VAQ zatáčí krásně a vnitřním předním kolem si v oblouku ani nehrábne. K plug-in hybridní Cupře Leon je ale potřeba přistupovat trochu jinak. Je to rychlý vůz, zážitky jako s hot-hatchem pro něj ale nejsou prioritní. Další specifikum pramení ze samého plug-in hybridního systém. V režimu Cupra vám vůz opravdu dá maximum toho, co může poskytnout, ale zároveň více zapojí rekuperaci energie. Při ostré jízdě pak působí, jako by byl přichycen na gumě, kterou někdo neustále napíná a povoluje.

Až když se oprostíte od snahy řezat zatáčky, vynikne tuhost karoserie a pevnost podvozku a jasně dané rozdíly mezi jednotlivými jízdními režimy. Cupra Leon není tak plavná jako běžný Seat Leon, ale zároveň není nepohodlná, uskákaná a hezky filtruje nerovnosti i navzdory 19palcovým diskům obutým do 35procentních pneumatik.

S jízdními režimy si můžete hrát donekonečna, mně ale v rámci první jízdy vyhovovalo spíše individuální nastavení s řízením v komfortu, motorem v režimu Cupra, podvozkem ve sportovním módu a co nejvíce upozaděným syntetickým zvukem motoru. Možná se mnou řada lidí nebude souhlasit, ale zvuk, který vůz v režimu Cupra považuje za nejsportovnější, nemá s projevem sporťáku nic nespolečného a o moc lepší to není ani v režimu Sport. Chápu, že jde o doladění atmosféry na palubě, já si ale na své nepřišel a příjemnější mi přišel zvuk samotné benzinové čtrnáctistovky.

Závěr

Osobně si moc nepotrpím na prohlášení oddělení marketingu, tohle ale k plug-in hybridní Cupře Leon docela pasuje: „Základem každého vysokovýkonného vozu je jeho poháněcí ústrojí. Je to část vozidla, která ho definuje. Doba se však mění, a požadavkem nyní není prostě jen vyrobit vozidlo, které dokáže zrychlit na 100 km/h za co nejkratší dobu, ale učinit tak inovativními způsoby, které zachovají radost z jízdy a současně minimalizují vliv vozidla na životní prostředí,“ píše se v oficiálních tiskových materiálech k vozu.

Plug-in hybridní ústrojí je inovativní, zároveň jsem se ale zatím osobně nesetkal s vozem, u nějž by dokázalo plně zastoupit konvenční ústrojí o stejném výkonu. Pokud srovnám plug-in hybridní Cupru Leon s Volkswagenem Golf GTI, jsou to dost odlišné světy, na druhou stranu je ale fajn, že u Cupry existuje možnost výběru. Plug-in hybrid je pouze součástí nabídky, tvořené hlavně dvoulitrovými motory TSI s výkonem až 310 koní.

Zkoušená verze má v nabídce své opodstatnění. Jednak pomůže značce Cupra s plněním emisních limitů, ale také bude volbou těch, kteří hledají kompakt s vysokým výkonem a nízkou spotřebou, budou-li dobíjet akumulátor. Automobilka slibuje kombinovanou spotřebu od 1,3 do 1,5 l/100 km, což znamená, že nebude problém přihlásit vůz na speciální EL značky a využívat výhod, které nabízejí (bezplatné parkování na modrých zónách, jízda na dálnici bez dálniční známky). Ti, kteří hledají skutečný ostrý hatchback, si ale budou muset ještě nějakou dobu počkat.