Není tomu tak dávno, co pětiválce nabízelo více automobilek a i v civilních autech. Našli jsme je ve Fordech, Volvech, Alfě Romeo 159, všemožných Fiatech, Land Roveru a samozřejmě v koncernových vozech. Ale dnes? Spočítali byste je na prstech jedné ruky neopatrného truhláře. O to lépe, že Cupra dostála své pověsti akčních raubířů v paletě značek Volkswagenu a nabízí nám onen opojný hučivý zvuk v kombinaci s tempem v přímce i zatáčkách.

Její kompaktní crossover je na trhu dva roky, stal se prvním samostatným modelem mladé automobilky a stojí na platformě MQB Evo, stejně jako aktuální Seat Leon nebo Volkswagen Golf. Zákazník si ho může dopřát s klasickou koncernovou paletou motorů – benzinovým 1.5 TSI (110 kW) nebo 2.0 TSI (140 kW, 180 kW nebo v kombinaci s čtyřkolkou 228 kW), 110kW dvoulitrovým TDI nebo jako e-Hybrid 1.4 TSI se 150 kW či 180 kW. Slušný výběr pro klidné a úsporné cestování i rychlejší přesuny.

Z hlediska akčního vyžití by byl dosavadní vrchol s 228 kW (310 koni) a 400 N.m jistě stačil – však také zrychlí na 100 km/h za 4,9 sekundy. Ale když už chce být Cupra mezi VW značkami něčím extra, musí také něco extra nabídnout.

Radost první: Design

Ani základní Formentor není žádný ohava a provedení VZ5 jeho styl zdůrazní o chlup více, aniž by sklouzlo k dětinskosti nebo nevkusu. Vpředu máme černý rámeček masky chladiče, lehce upravený přední nárazník a několik kousků karbonu na náznaku lízátka. Z boků si můžete všimnout černých zrcátek a lemů blatníků. Za 20“ koly se vpředu skrývají šestipístkové brzdiče Akebono a vrtané kotouče s průměrem 375 mm, vzadu mají 310 mm. Vzadu značí přítomnost pětiválce pod kapotou kromě označení modelu také karbonový difuzor a čtyři koncovky výfuku s měděnými okraji.

Uvnitř se (za příplatek) posadíte do sportovních ušatých sedadel s jednodílnými opěradly z černé nebo modré kůže, v nabídce budou také sedačky s tmavě hnědým čalouněním. V tmavých odstínech působí Formentor i v této verzi VZ5 dynamicky, ale zároveň decentně a důstojně. O své pozici na vrcholu nabídky nekřičí do světa (alespoň dokud nenastartujete) a obecně není autem, které by vám závistivci na parkovišti objeli klíčem. To může být pro majitele zajímavý benefit.

Radost druhá: Motor, zátah a zvuk

Jednou budete vnoučatům vyprávět, že auta měla válce. A některá jich měla i více, třeba pět. Motor s hliníkovým blokem ze sebe vydoluje 287 kW (390 k) a 480 N.m, což je v kombinaci s bleskově řadicím dvouspojkovým automatem a pohonem všech kol dosti drtivá kombinace. Stovka za 4,2 sekundy byla ještě před nějakou dobou vyhrazena pro teritorium supersportů a v autě s tvary přifouknutého hatchbacku působí opravdu vtipně. Formentor VZ5 má pro svižný odpich systém Launch control – jednou nohou stojíte na brzdě, druhou dáte plný plyn, motor se vytočí na nějakých 4000 ot./min. a když stop-pedál pustíte, letíte kupředu. Hned. Bez nádechů motoru při řazení a s razancí, která vás přišpendlí do sedadla.

Stejně působivé je i pružné zrychlení – automat při sešlápnutí plynu pozná, co máte za lubem, a pošle otáčky někam do středu pole, abyste mohli vyrazit bez zbytečných odkladů. Tříciferná čísla na rychloměru rostou pekelně rychle i v tempu nad dálničním limitem, to vše za doprovodu ušlechtilého hučení a vrčení, které umí jen pěti a desetiválce. Při řazení nahoru a dolů si výfuky hezky odfrknou. Zvuk tu ale není hlukem – ráno můžete pětiválec natočit před domem a odjet, aniž byste vzbudili celou ulici.