Vlastně hned z fleku se dá říct, že pokud automobilce fandíte, tak ano. Však už jen ten krok tímto směrem se dnes velmi cení a Formentor VZ5 to zařadilo k šílenostem, které známe z minulosti. Pětiválcové SUV s driftovacím režimem, to jsou věci. Formentor obecně už ale z našich stránek musíte znát jako své boty, vzhledově se VZ5 zvenku i uvnitř liší jen pár věcmi, třeba zadním difuzorem, výfuky, 20palcovými koly, nápisem na kobercích uvnitř nebo promítáním loga VZ5 po otevření dveří. Prostě nic extra, Formentor VZ5 je takový sleeper.

Co třeba dohodnout se s Audi na technice jejich klenotu v podobě ostré RS 3 a nacpat její vnitřnosti do svého modelu? Původně to znělo jako pohádka, ale v únoru minulého roku si přesně tohle automobilka nadělila ke svým třetím narozeninám. Cupra Formentor dostala přeplňovaný řadový pětiválec o výkonu 287 kW (390 koní). Užije si ho ale pouze 7000 zákazníků. Otázka zní, máte být jedním z nich?

Dáme si takové malé opáčko nedávné historie. Automobilka Seat chtěla v 70. letech posílit svou účast v motorsportu nově vzniklou divizí Seat Sport, z níž se o více než dekádu později stala podznačka Cupra. Přemýšleli jste někdy nad tím, co vlastně Cupra znamená? Je to pěkně prosím zkratka pro Cup Racing a automobilka s ní slavila nejedno vítězství a postavila nejeden úspěšný sportovní model Seatu.

Muscle car?

Auta s touto výzbrojí jsou hlavně o tom motoru. Ten je nesmírně charismatický a jeho projev v dnešní době jedinečný. Stejně jako v RS 3 po nastartování zahrozí a pak se až podezřele skryje do ústraní. Hlasitě se projevuje až ve středních otáčkách, takže při běžném cestování vás neruší a spotřeba i v 1685 kg vážícím autě snadno spadne pod hranici osmi litrů. V nízkých otáčkách je motor takový ospalý, čeká hlavně na plně rozdováděné turbo a potom už letí jako blázen.

Opět tedy platí, že si pro dynamické jízdní zážitky musíte dojít a nebude to zadarmo. Motor je stará škola, z vlažného spodku přechází v mohutný střed a poté do omamné špičky doprovázené náležitě drsným zvukovým doprovodem. Přesto se nedokážu ubránit dojmu, že se oproti RS 3 drží trochu zpátky. Asi to ale bude jen těmi pár kily navíc a ztrátou pár koní a newtonmetrů. Ostatně z 0 na 100 km/h VZ5 dostane za 4,2 sekundy, RS 3 je o 0,4 sekundy rychlejší.

Jak jsem si u RS 3 pochvaloval, že nemá typickou prodlevu dvouspojkové převodovky při rozjezdech a předjíždění, tak u VZ5 už tato prodleva k nalezení trochu byla. Pořád to sice nebylo nic hrozného a zas tak to nevadilo, ale rozdíl to byl. Jízda každý den? To tu také nebude problém, auto je sice velmi tuhé, ale tnout zuby před nerovnostmi jsem nemusel. VZ5 si i v nejostřejším režimu tak trochu poposkakuje po silnici a nerovnosti vám jen lehce tepou do kabiny. Nikdy mě to výrazně nerušilo. Co už mě rušilo, byla opěrka sedadla spolujezdce, která na nerovnostech drncala. Vadný kus? Možná, ale dít by se to nemělo.

Tlumení je tedy velmi dobré a křivá slova nelze mít ani k řízení. Volant je perfektní, možná trochu velký, ale s hezky tenkým věncem, přes který vám přední náprava posílá informace. Převod řízení je variabilní a stejně jako ostatní vozy z koncernu VW i Cupru Formentor VZ5 dostanete rychle do ruky a budete si ji po silnici vodit přesně. Přilnavost přední nápravy je solidní, předek vám běžně pod rukama nikam neutíká, trochu začne až při silném tlačení na pilu, jenže proto máte vzadu torque splitter, aby vás do zatáčky lépe stočil a vy i ve vysoké rychlosti snadno vytočíte oblouk.

Taková ta nemilá překvapení, kdy to s nájezdovou rychlostí přeženete a za kvílení gum se začnete hrnout po tečně ven u VZ5 moc nehrozí, jisté náznaky nedotáčivosti tu ale na hraně jsou. Je to ale právě zadní náprava, kdo je tady dominantní. Vyloženě vás strká do zatáček, ale jemně, ne trhaně. Na výjezdu zase můžete naložit na plyn hodně brzy a i s vypnutou stabilizací pak stačí udělat lehký protipohyb na volantu a vyjedete rychle i efektně zároveň. No a brzdy Akebono jsou také vynikající, a to nejen účinkem, ale hlavně vydrží.

I přesto si dovolím tvrdit, že Formentor je maličko humpolácký. Asi bych to ale netvrdil před svezením v Audi RS 3. Posaz za volantem je sice na poměry kategorie vynikající, však Formentor je spíše trochu nakopnutý hatchback než pravé SUV, ale není v něm ta soustředěnost a rafinovanost RS 3. To ale musí být každému jasné už na první pohled. RS 3 je kompaktní, Formentor veliký. Zatímco mě tak Audi bavilo při přesné jízdě na limitu, charakter VZ5 je více chuligánský. Motor, převodovka i lamelové spojky vzadu jsou sice stejné, ale rozložení hmotnosti, těžiště, řízení, software i uložení jsou jiné.

VZ5 má neskutečné koule a motor si budete ve správném spektru otáček opravdu užívat. Tato verze také jen potvrzuje potenciál samotného základu, kdy už slabší VZ s motorem 2.0 TSI je velmi dobrým autem. Na mokru je pak jeho charakter ještě čistší a chová se víc jako zvíře. S vypnutou stabilizací odsadíte nápravy ze stopy jako lusknutím prstu a tak velké úhly, které vám soustrojí dovolí vyvolat a následně srovnat, jsem už dlouho nezažil.

Cena

Tohle je to, co na Formentoru VZ5 nejvíc bolí. Dvoulitr se čtyřkolkou je za 1.459.900 Kč, ale VZ5 odskakuje až na 1.869.900 Kč. Přidejte si skořepiny Cup a pár dalších drobností a jste v klubu aut za dva miliony. Přitom už základní cena je o dost vyšší, než kolik dáte za Audi RS 3 limuzína, to konkrétně stojí 1.657.900 Kč. Ano, u VZ5 je ta přidaná hodnota, že je to limitovaná edice sedmi tisíc kusů, ale je to stejně hodně.

Ach ano, támhle vzadu ještě slyším štěbetání o tom, že bych tohle auto měl srovnat s Audi RS Q3, které stojí 1.814.900 Kč. Jenže to by nebylo tak úplně fér, RS Q3 je spíše neutrální auto a nemá funkci torque splitter. I tak je ale stejně základní cenou ještě kousek pod Formentorem VZ5.

Je ale pětiválec opravdu nutný?

V úvodu jsme položili otázku, zda opravdu máte být jedním z těch 7000 šťastlivců, kteří do garáže zaparkují Cupru Formentor VZ5. Jste-li fanoušek značky Cupra, máte dostatek finančních prostředků a chcete-li vlastnit něco výjimečného, rozhodně bychom neváhali, plakat ale nemusejí ani ti, na které se z jakéhokoliv důvodu nedostane - i dvoulitrová Cupra Formentor VZ má totiž něco do sebe.

Byla to vůbec první Cupra Formentor, kterou jsme prověřili v našem klasickém redakčním testu a i rok a půl od této události nás pořád baví. Výkon 228 kW a točivý moment 400 N.m od 2000 otáček za minutu propůjčují úspěšnému crossoveru trochu jiný charakter. V běžně používaných otáčkách je napruženější, nebál bych se říci divočejší a chybí mu taková ta fáze klidu před bouří. Dvoulitr si dříve sáhne až na kraj sil, ale než si toho stihnete všimnout, začnete se rozhlížet kolem sebe a hledat octavii s bradavicí. Na stovce jste za 4,9 sekundy, maximálka činí 250 km/h - to fakt není hodně, respektive málo.

Rozdíl v hmotnosti 2,5- a 2litru není tak velký (necelých 60 kilogramů), aby vás to v kombinaci se slabším motorem přineslo zásadní výhodu stran mrštnosti v zatáčkách. On totiž dvoulitr s Haldexem obecně projíždí zatáčky jinak než 2,5litr s dvojicí spojek na zadní nápravě. Na limitu se dříve dostavuje nedotáčivost a pro opravdu čistou stopu si musíte mít správný cit v rukou a pravém kotníku. Jde to i dveřmi napřed, tady už si ale musíte pohrát s plynem a přenosem hmotnosti. Tím nikoho nenabádám, aby to hned zkoušel, ale ta možnost tady je a s ní přichází zábava.

Ani zkoušený dvoulitr nebyl ochuzen o adaptivní podvozek DCC (všechny Cupry VZ jej mají ve standardu), a navíc jezdil na 19palcových kolech místo dvacítek u pětiválcového kousku. Na jízdní komfort si stěžovat nelze, a to jak od podvozku, od stran ovládacích sil a měkkého sladění motoru s převodovkou DSG obecně. V nejostřejším módu (Cupra) působí crossover na nerovnostech trochu toporně, stopu však drží hezky a zesílený zvuk motoru navodí v kabině lepší atmosféru. Kdo by chtěl jízdu posouvat až na samotnou hranici možného, bude možná zklamán faktem, že si převodovka i v manuálním režimu řazení před omezovačem sama přeřadí, s touhle vlastností jsme se ale u dvoulitrů už tak nějak naučili žít.

Cupra Formentor VZ5 s 2,5litrovým pětiválcem je skvělé auto pro někoho, kdo dokáže ocenit její techniku, snahu automobilky vrhnout se v dnešní době i do něčeho, co naprosto nekoresponduje se „zelenou” budoucností a může si ji dovolit. Že by ale byla stran rychlosti a jízdních vlastností zase až tak nutná, to říci nemůžeme. I o 80 koní méně výkonný čtyřválcový dvoulitr totiž jezdí skvěle, je o 400 tisíc levnější a budí naprosto stejný zájem okolí jako pětiválec. Formentor je obecně trefa do černého, vrchol nabídky ale považujme spíše za zajímavost než něco, bez čeho se neobejdete.