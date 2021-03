Radosti Silný a přitom relativně úsporný motor Přesné řízení Velký vnitřní prostor Komfort i na velkých kolech Starosti Vysoká základní cena Složitější ovládání některých funkcí Horší výhled z kabiny 8 /10

Značka Cupra, sportovní odnož Seatu, letos v lednu oslavila třetí výročí od založení. Když v roce 2019 oficiálně vstupovala na český trh a odhalovala své plány, se zájmem jsem poslouchal, protože bylo jasné, že modelem Ateca s dvoulitrovým TSI o výkonu 300 koní to končit nebude. Byl jsem zvědavý, jak se projeví odlišení nových modelů vůči do té doby vlastně relativně běžným rychlým seatům, navíc už tenkrát kolovaly zvěsti o crossoveru s pětiválcovým benzinovým motorem, který měl všemu nasadit korunu.

Je rok 2021 a plány nabraly konkrétní podobu. Na světě jsou nové modely Cupra na bázi čtvrté generace Seatu Leon, Cupra Ateca stihla projít faceliftem a očekávaná Cupra Formentor, první svébytný vůz mladé značky, už na našem trhu nějaký ten měsíc figuruje. Jenže není všechna měď, co se třpytí. Aby Cupra splnila emisní limity, nemůže prodávat pouze silné turbobenziny, ale stejně jako řada dalších značek musí šlapat také do elektrifikace. A jak už jistě víte, na cestě je i elektromobil na bázi Volkswagenu ID.3.

Formentor vstupoval na český trh loni na podzim s 310koňovým turbobenzinem, nyní už ale nabízí i motory 1.5 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TSI/140 kW a dva plug-in hybridy (150 a 180 kW), které mají do sportovnosti daleko. Verzi VZ jsou pak vyhrazeny jednotky o výkonu alespoň 180 kW. Po stránce pohonů to tedy s tím vymezením Cupry vůči vozům Seat není tak žhavé, jak se zdálo. To ale neznamená, že Formentor VZ s výkonem 310 koní (228 kW) není zajímavá možnost pro někoho, kdo se chce vydat do už vesměs probádaných vod v novém kajaku.

Můžete namítat, že Cupra Formentor není nic jiného než další interpretace golfu či leonu. Má platformu MQB, motory a převodovky odpovídají dalším kompaktním modelům koncernu Volkswagen, tak kde je ta exkluzivita? Popravdě řečeno jsem při prvním osobním kontaktu taky trochu tápal. Na fotkách se formentor tváří jako pán světa, naživo je to ale lehce zvýšený kompaktní hatchback s „crossoverovitostí“ vyjádřenou svalnatějšími proporcemi, rozšířenými prahy a podélnými střešními nosiči, které obvykle mají kombíky a SUV.

Ostřílené autaře tento mix nepřekvapí, protože si dají dohromady dvě věci: zákazníci chtějí crossovery, protože jsou moderní, ale zároveň si někteří za volantem nechtějí připadat, že nesedí v autě, ale na něm, jako je to třeba u Cupry Ateca. Chtějí vůz cítit všude kolem sebe a ne jen pod sebou. Je to podobné, jako by Volkswagen udělal Golf Alltrack z hatchbacku. Jenže zatímco takové auto by bylo po designové stránce trochu nuda, v případě formentoru je do drama od ventilků až po střechu.

Velká maska chladiče s rozměrným logem automobilky, děravý přední nárazník, 19palcová kola s plochami v barvě mědi a zadní difuzor, z nějž čouhají čtyři koncovky výfuku, přimějí lidi formentor obcházet dokola a podivovat se nad tím, co to před nimi vlastně stojí. Díky tomu jsem zjistil, že i když je Cupra na trhu už tři roky, pořád se najde spousta lidí, kteří o existenci této značky nemají ponětí a nechají si vysvětlit, co je formentor vlastně zač.

S pár lidmi jsem se dal během testovacího týdne do řeči. Když se mrkli na brzdy Brembo, vykukující zpoza velkých kol, o sportovních ambicích nepochybovali, zároveň ale rychle ztratili iluze o tom, že by se jednalo o cenově dostupný vůz. Vždyť brzdy se čtyřpístkovými třmeny a vrtanými kotouči vpředu stojí 60 tisíc a když k tomu připočtete cenu 1.334.900 Kč za zkoušenou 310koňovou verzi VZ, jste rázem na částce 1,4 milionu korun. Cena kousku na fotkách se vyškrábala až na téměř 1,5 milionu, což je na kompaktní crossover fakt raketa. A to si vezměte, že ještě dorazí limitovaná edice s pětiválcem o výkonu 390 koní, která se v rámci oslav výročí značky Cupra konečně stala realitou.

Jen o trochu jiný leon

Když si porovnáte vzhled formentoru a krátkého leonu, na mnoho odlišností vlastně nenarazíte. Je jich z mého pohledu méně než třeba v případě Kie Ceed a XCeed, které jdou podobnou cestou, jen s jinou cílovkou. A když se posadíte dovnitř, vlastně ani nepoznáte, v čem sedíte. Posaz je nízký jako v ostrém hatchbacku, přístrojovka je převzatá z leonu, ovšem s výjimkou středového displeje, jehož úhlopříčka může být ve formentoru o dva palce větší (12“). Když jsem nechal přítelkyni zapnout vyhřívání předních sedadel, tápala tak dlouho, že jsem to nakonec udělal sám. Jde to v menu infotainmentu, nebo poklepáním dvěma prsty na dotykové lišty určené pro nastavení teploty klimatizace.

Už je to nějaký pátek, co jsem leon řídil naposledy, proto jsem si musel i na ovládání ve formentoru trochu zvykat. Zas tak dlouho mi to ale tentokrát netrvalo – stop/start lze na obrazovce vypnout na dvě ťuknutí, super jsou ikony pro rychlou volbu základních funkcí ve spodním řádku displeje, a jízdní režimy (Comfort, Sport, Cupra, Offroad, Individual) není nutné volit přes displej, ale jde to i tlačítkem na volantu. Na něm mimo jiné najdete i tlačítko pro startování a vypnutí motoru, protože tam, kde ho má běžný Seat Leon (u voliče převodovky) se vypíná stabilizační systém.

Zpoza volantu formentoru tedy mnoho rozdílů oproti Cupře Leon nenajdete. A to v pozitivním i negativním smyslu. Sportovní přední sedadla s integrovanými hlavovými opěrkami tělo hezky obejmou, ale jsou zároveň pohodlná i při hodně dlouhých přesunech. Pohled přes muskulaturní kapotu se jen tak neomrzí, a kdyby vás náhodou posadili dozadu, budete překvapení, kolik je tam místa. Měřím 190 cm a za sebe jsem si sedl s pěticentimetrovou rezervou před koleny a přibližně stejný prostor mi zůstal i nad hlavu. Přitom to zvenku na první pohled vypadá, že si dlouháni vzadu na své nepřijdou.

Z kabiny ale není moc dobrý výhled šikmo ven. Vpředu vadí vnější zpětná zrcátka posunutá blíže k řidiči, vzadu zase masivní sloupek karoserie, který se snaží situaci zachránit alespoň malým trojúhelníkovým okénkem. A ani okno pátých dveří není největší. V podstatě stejné je to i leonu, je tady ale jedna disciplína, v níž vítězí crossover: objem kufru. Ten u formentoru činí 420 litrů (krátký leon má 380 litrů), je praktický a pro sklopení zadních opěradel téměř do roviny nemusíte obíhat půl auta, protože to jde i páčkami přímo z kufru jako u kombíků. Je fajn vědět, že i stylovka umí být praktická, pokud si však připlatíte za brzdy Brembo nebo audio Beats, rozlučte se s dojezdovou rezervou.