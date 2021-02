Cupra Formentor se blíží svému vrcholu. Na konci měsíce se ukáže s pětiválcem

Cupra Formentor se na českém trhu prodává se třemi motory. Základem je 1.5 TSI, čtyřválec o výkonu 110 kW (150 koní). Zájemci o částečnou jízdu na elektřinu mohou sáhnout po motoru 1.4 e-Hybrid. Velmi důstojnou motorizací se pak zdá verze Formentor VZ 2.0 TSI s automatickou převodovkou a pohonem všech kol, která produkuje výkon 228 kW (310 koní). V nabídce vozu to ale nebude všechno, protože už 22. února se nám představí vrcholná verze pojmenovaná Formentor VZ5.

Světová premiéra se uskuteční na 3. narozeniny automobilky. O co půjde? „Cupra Formentor reprezentuje esenci značky a s ještě extrémnějším pětiválcovým motorem, nabízeným pro tento model spolu s dalšími sedmi pohony včetně sportovní verze PHEV, bude vozidlem pro opravdové nadšence – a to je něco, o co se kmen Cupra maximálně snaží, abychom oslovili nové zákazníky,“ řekl Wayne Griffiths, předseda představenstva společnosti Cupra.

Číslo 5 v názvu vozu tedy odkazuje na pětiválcový motor, který by měl být shodný s Audi RS 3. Prototyp vozu jsme viděli už v polovině loňského září řádit na okruhu. I když tak automobilka zveřejnila jen jednu fotografii maskovaného vozu (kterou jsme si dovolili trochu rozsvítit), můžete vůz vidět a slyšet v přiloženém videu.

