Cupra Formentor s pětiválcem z Audi RS 3? Rudý prototyp má vážně skvělý zvuk

Před pár dny nám Cupra odhalila nabídku motorizací pro své nové SUV Formentor, přičemž největším překvapením byla určitě zástavba i slabších motorů a dokonce dieselu. Jak to ale vypadá, dřívější spekulace by se mohly potvrdit a nabídka motorů ještě rozšířit. Na Severní smyčce Nürburgringu byl totiž spatřen jeden slušně znějící prototyp.

O možném nasazení přeplňovaného pětiválce o objemu 2,5 litru původem z Audi RS 3 Sportback do SUV se mluvilo už před zveřejněním samotného konceptu Formentor. Nové záběry z Ringu by tak řízným projevem prototypu do okolí opravdu nasvědčovaly, že Cupra má v plánu tento motor ve svém SUV nabídnout. Formentor zní jako RS 3!

Prozatím ale o této motorizaci značka oficiálně mlčí, jelikož v tiskových materiálech je nyní za vrcholnou specifikaci SUV považována verze VZ s motorem 2.0 TSI naladěným na 228 kW (310 koní), převodovkou DSG a pohonem všech kol.

S pětiválcovým motorem 2.5 TFSI od Audi by tedy Formentor ještě posílil, neboť v dosavadní generaci RS 3 Sportback zajišťovala jednotka 294 kW (400 koní) – nutno podotknout, že na novou RS 3 vycházející z nejnovější generace hatchbacku A3 stále čekáme, stejný motor nicméně v současnosti používá i ostré TT RS o stejném výkonu.