Radosti Příkladná sedadla Úsporný provoz Zpětná vazba podvozku Atraktivní design Starosti Nevýrazná dynamika základní motorizace Občasné zaváhání infotainmentu Plynulost reakce převodovky 9 /10

Divize Cupra historicky patřila nejrychlejším, nejostřejším a nejvýkonnějším Seatům. Očekáváte, že nabídne to nejlepší a nic jiného. Nakonec, je tomu tak i dnes. Koupit si můžete ostrého Leona ve dvou karosářských verzích a milovníkům SUV vyjde vstříc Cupra Ateca. Jenže logo Cupry nese také crossover Formentor, což je zcela v pořádku, dokud nezjistíte, že pod kapotou se krčí koncernová patnáctistovka. Vážně mi chcete namluvit, že někoho zajímá Cupra s mrzkými 150 koňmi?

Světe div se, zajímá, a jak! Podobně jako se DS oddělilo od Citroënu, aby mohlo jít cestou francouzského designu, rozhodlo v roce 2018 i vedení koncernu, že by se Cupra měla vydat svou vlastní cestou. Byl to zlomový okamžik, kdy na jedné straně pořád pokračovala éra rychlých Seatů, ale zároveň se Cupra pustila do vývoje prvního vlastního modelu se spalovacím motorem, kterým je Formentor.

Musíte ho správně pochopit

Jakožto na míru vytvořený produkt si může dovolit širokou škálu pohonů zahrnující benziny, diesely, a dokonce plug-in hybrid. Nabízet pouze vrcholné provedení s dvoulitrovým TSI o výkonu 310 koní (228 kW) by z marketingového hlediska nedávalo smysl. I když ho doplňuje ještě „předokolka“ s 245 k (180 kW) a e-Hybird o stejném výkonu. Mimochodem, koupit si můžete i speciální limitovanou verzi Formentor VZ5 2.5 TSI laděnou na 390 k. To už jsou hodnoty hodné Cupry, ale považte, kolik lidí by z kapsy vytáhlo 1.789.900 Kč?

Cupra velmi bystře pochopila, že prodává segment a design. Ne nadarmo v posledních letech začaly automobilky ve velkém nabízet optické pakety inspirované ostrými verzemi modelu, ale přitom jste si je mohli dát klidně na litrový tříválec. Motoristickým nadšencům taková kombinace možná přijde napatřičná, ale musíme akceptovat fakt, že konzumní zákazník o tom takhle nepřemýšlí. Pokud je výkon dostačující, neřeší ho. Hlavně že se auto líbí.

Povedlo se!

Přesně tímto směrem se Cupra vydala, ale zároveň si na nic nehraje. Žádný exteriérový paket, s touhle sportovní a neskutečně líbivou vizáží se rodí každý Formentor. Dominantou je pochopitelně příď. Zde na první pohled uchvátí kombinace široké masky chladiče s ostře řezanými světlomety, jejichž kontury podtrhuje lomené denní svícení. V podobném duchu se nese i spodní část nárazníku. Celkový dojem umocňují loga s karbonovým podkladem a četné ozdoby v měděném provedení. Vkus můžete vyjádřit výběrem ze široké nabídky laků v metalickém, matném i speciálním provedení, specifickou sadou kol nebo karbonovými kryty zpětných zrcátek.

Na bocích si nelze nevšimnout svalnatých blatníků, které poskytují útočiště 18palcovým litým kolům Sport II. Záď designéři ozvláštnili výrazně vystouplou linkou pod relativně malým oknem, která červeným krytem spojuje zadní světla. Výkonnější verze nabídnou čtveřici výfuků, tady se musíme spokojit s ozdobnými rámečky.

Před designéry Cupry je třeba smeknout. Dokázali spojit mnoho dynamických křivek v harmonický a přirozeně vypadající celek. Přitom zde najdeme trochu crossoveru, část hatchbacku a když přimhouříte oko, tak i prvky kupé. Lidé si Formentor všímají, reagují na něj a nemálo hlav se za ním otočí. To je důkaz skvěle odvedené práce!

Spojení protikladů

Stejně záhadným způsobem se podařilo spojit odlišné koncepce v interiéru. Základní poloha sedadel Formentoru je hodně nízká. Prakticky se tu cítíte jako v kupé, nebo sportovním hatchbacku. Přitom vnější výškou 1511 mm (bez střešních ližin) není ani jedno. Zní to sice cool, ale pokud nemáte alespoň 180 cm, budete se tu spíš cítit utopeně a prakticky nic neuvidíte přes monumentální kapotu. Jenže široký rozsah nastavení umí i pravý opak. I drobnější řidička může sedět výše a mít dokonalý rozhled. Záleží tedy na vašich preferencích, Formentor nemá problém vyhovět.

Zpracování sedadel nelze jinak než pochválit. Mají široké boční vedení, které zároveň nebrání častému nastupování. Opěradla jsou hodně široká, ale díky vhodné kombinaci výplně do nich zapadnou štíhlé i korpulentnější postavy. A nejsou nepohodlná! Bez problému v nich absolvujete přes 200 kilometrů bez jediné pauzy. Formentor má jíž v základnu polokožené čalounění a vyhřívání předních sedadel ve třech úrovních. Tepelný nástup je velmi rychlý a na maximální úrovni vás opečou dokřupava. Trpíte-li zimou, za vyhřívaný volant rovněž nepřiplácíte.

Loketní opěrka s výškovým i podélným nastavením je ergonomicky přívětivá. Pod ní se nachází velký úložný prostor. Další dva jsou na středovém tunelu a úplně vpředu je přihrádka na telefon s bezdrátovým dobíjením a dvěma USB-C porty. Když jsme u praktických věcí, LED osvětlení interiéru je vskutku silné, takže nemáte problém vůz vyluxovat po západu slunce.

Dobře trefený kompromis

Sedáky ve druhé řadě jsou proklatě nízko, což znamená, že nad hlavou zůstává dostatek místa i pro urostlé osoby. Ty nebudou mít problém ani v oblasti nohou. Se svými 177 cm jsem se posadil za sebe a kolena by se mi do mezery vešla ještě jednou. To oceníte v souvislosti s dětmi v autosedačce, jelikož vám záda tolik neokopou.

Bohatý prostor na zadních sedadlech je výsledkem kompromisu se zavazadelníkem. I když ani ten nepatří mezi nejmenší. V základní konfiguraci nabídne 450 litrů s dvojitou podlahou, kam se v mém případě vešla i dojezdová rezerva. Navíc kolem zůstala spousta místa na povinnou výbavu a další drobnosti, které rádi vozíte s sebou. Po sklopení opěradel zůstává Formentor překvapivě praktický. S dostatečnou rezervou si nechá naložit krabici o rozměrech 139 x 76 x 51 cm, koloběžku, složené plato, a ještě igelitku s nákupem.

Základ stačí

Život se standardním koncernovým infotainmentem zpříjemňuje bezdrátová konektivita. V základu má dotykový displej úhlopříčku 10palců, ale můžete si připlatit 20.000 Kč za 12palcové provedení. Tuto variantu bych dobře zvážil. Ovládání klimatizace v horní části není obecně ergonomicky přívětivé a větší displej se v tomto ohledu hodí.

Prostředí menu je intuitivní a oceňuji základní konfiguraci, kdy je obrazovka rozdělena na třetiny (rádio, telefon a navigace). Když na cestě systém delší dobu nepožíváte jako by usne a než se probere, chvilku váhá. Také hlasová asistenta je až příliš horlivá a při tlachání s posádkou se občas zapne, i když po ní nic nechcete. Ale to jsou drobné a občasné nedostatky jinak povedeného systému.