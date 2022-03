Cupra chystá středně velké SUV. S mild-hybridem a plug-in hybridem půjde na trh za dva roky

Novinka v populární čtyřapůlmetrové kategorii má přinést vysoký dojezd při nabíjení ze zásuvky. Bude vznikat na stejné lince jako Audi Q3.

Největším lákadlem chystaného elektrifikovaného SUV značky Cupra má být plug-in hybridní ústrojí nové generace, které má nabídnout až stokilometrový dojezd na baterii. Využije tak techniku mateřského koncernu Volkswagen, jejíž přípravu v loňském roce ohlásil výkonný ředitel divize osobních automobilů VW Ralf Brandstätter. Kromě hybridu s nabíjením ze zásuvky bude k dostání i s mild-hybridním pohonem, bez alespoň částečné elektrifikace se tedy neobejde.

Nové SUV bude jednou z čtyř novinek, které akční španělská značka chystá v následujících několika letech. Svoji délkou 4,5 metru má plus minus odpovídat nyní nabízenému Formentoru a bude i o kus větší, než Cupra Ateca. Do nabídky v dohledné době přibude elektrické SUV Tavascan, městský elektrozávoďák po vzoru konceptu Urban Rebel a zřejmě i hatchback, který nahradí Cupru Leon. Výroba by měla začít v roce 2024 v továrně v maďarském Györu, kde vzniká také Audi Q3 Sportback.