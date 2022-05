Radosti Hodnotný vnějšek i vnitřek Umí obratnost i komfort Příznivá spotřeba Starosti Dotykové ovládání téměř všeho Pomalejší starty infotainmentu 8 /10

Zvědavé pohledy okolí mluví za vše – co to sakra je? Zatímco tvary Seatu Leon nebo Ateca člověk se základním povědomím o dění ve světě aut rozezná i se znáčky Cupra, u Bornu už to tak rychle jasné není. V jeho základních tvarech sice můžete zahlédnout podobnou základní stavbu jako v případě Volkswagenu ID.3, ta je však maskována emotivní vizáží.

Posuďte sami: přísná přední světla, prahy s aero-prvky, vystupujícími do prostoru, diodová světelná lišta vzadu i měděné doplňky karoserie působí v přímém srovnání atraktivněji než umírněný vzhled Volkswagenu. Design se povedl a v tomto ohledu Cupra Born opravdu plní svůj plán působit na city řidičů.

V podobném duchu se nesou i dojmy z interiéru. Testovaný vůz byl osazen příplatkovými skořepinovými sedadly v šedé barvě s jemným potahem a kontrastním prošíváním, jednodílnými opěradly a náznakem otvoru pro uchycení vícebodových pásů . Jejich materiál je na omak příjemný a závodnicky pojaté tvarování s výraznými bočnicemi v oblasti trupu i nohou kupodivu nevadí ani na delších cestách. Stejné měkké čalounění máme i na loketních opěrkách ve dveřích a uprostřed.

Rovněž horní část palubní desky je z hezky poddajného materiálu. Černo-šeď je podobně jako v případně vnějšku vkusně rozčísnuta rámečky výdechů ventilace a lištami v barvě mědi – pokud utratíte základní cenu 1.094.900 Kč a k nim přihodíte 36.900 Kč za tento typ čalounění a sedadel (nebo 42.900 Kč za variantu Aurora v modré barvě), nepřijde vám to jako vyhozené peníze. Spodní části dveří a palubní desky jsou sice dost plastové (na rozdíl od rovněž měkce pojatého středového tunelu), ale v rámci nabídky elektromobilů jde o slušný standard.

Dalším příplatkem u tohoto exempláře je Paket Pilot M za 37.900 Kč, který obsahuje navigaci s 12“ displejem, prediktivní tempomat a rozpoznávání dopravních značek, zadní parkovací kameru a automatické přepínání dálkových světel. Volně stojící obrazovka uprostřed horní části palubní desky bude povědomá každému, kdo v poslední době viděl koncernové auto. Máme zde dotykové a šoupací plošky ve spodní části pro ovládání hlasitosti a nastavování teploty (při obsluze na ně vždy musíte upřít zrak), ikony pro jednotlivé sekce palubního systému ve spodní části displeje, dlaždicové základní zobrazení s posunem po funkcích do stran a konkrétnější nastavení klimatizace nebo výhřevu sedadel na samotném vrchu.

Multimediální systém nestartuje zrovna rychle, ale zdá se, že oproti úplně prvním verzím aktuálního infotainmentu z dílen VW/Škody/Seatu/Cupry došlo k jistému posunu. Když už se rozběhne, nemáte problém najít to, co potřebujete. Snaha minimalizovat množství klasických tlačítek a ovladačů bohužel znamená, že se za jízdy musíte chtě nechtě rozptylovat.

A to částečně platí i ohledně volantu s ploškami a hlavně stran nastavení rychlosti tempomatu a hlasitosti na samém konci ramen. Palci přejíždíte směrem nahoru nebo dolů, přičemž tyto segmenty lehce zavibrují, aby daly vědět, že povel přijaly, ale krokování a preciznost nejsou stoprocentní. Digitální přístrojový štít sice netrhá rekordy stran úhlopříčky, ale informace zobrazuje velkým fontem a přehledně. Navíc se hýbe společně se sloupkem řízení, takže na něj máte dobrý výhled v téměř jakékoliv pozici. Volič jízdních režimů se nachází na masitém výstupku z displeje po pravé straně horní části volantu. Překlikávací kulisa má téměř klasické schéma D (s podstupněm pro intenzivní rekuperaci B, o něm se dočtete dále), N, R a parkovací režim aktivujete stisknutím tlačítka směrem do sloupku.

Pokud jste zvyklí na auto klasického formátu, ovládání chce chvilku cviku, aby vám plně přešlo do krve (včetně u nových koncernových aut nelogické aktivace výhřevu předního a zadního skla v panelu nalevo od volantu společně s nastavením světel), ale časem ho přijmete. Nelze se však ubránit myšlence, že by koncern přechod do nových dob mohl usnadnit přehlednější a spolehlivěji reagující technikou.

Pojďme na zadní sedadla. S 2767 mm má Born o 84 mm větší rozvor než Cupra Leon a k dojmu většího prostoru si pomáhá klasickým trikem ve formě lehkého naklopení sedáků směrem dozadu. Podporu pro stehna zde tedy při průměrném vzrůstu máte a s koleny to také není špatné. Po stránce prostoru pro boky a ramena Cupra Born spíše odpovídá konfiguraci 2+2 dospělí, pokud nejsou pasažéři vzadu nadměrně vysocí. Po otevření kufru na vás čeká tabulkový prostor 385 litrů a dvojitá podlaha, šířka mezi zadními světly naznačuje, že nejde o stěhovací vozidlo.