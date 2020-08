Cupra Ateca je pořád nejostřejší SUV z ČR. Nadvláda už ale nemusí trvat dlouho

Cupra Ateca po modernizaci zatím nemá české ceny, předběžně ale počítejme s tím, že bude stát okolo jednoho a čtvrt milionu korun. Facelift nepřinesl změny pod kapotou, což znamená, že SUV žene vpřed dvoulitrový čtyřválec TSI o výkonu 221 kW (300 koní) a točivém momentu 400 N.m, kombinovaný s převodovkou DSG a pohonem všech kol. Proběhly změny vnějšího vzhledu, uvnitř najde větší displej infotainmentu či tlačítka pro startování motoru a rychlou volbu režimu Cupra na volantu.

Cupra v rámci představení faceliftu SUV Ateca poskytla jenom pár fotek šedého auta na tmavém pozadí, nyní to však napravuje pořádně detailní sadou z venkovního prostředí. Maximální rychlosti vozu činí 247 km/h a zrychlení z nuly na stovku zabere 4,9 sekundy, což jsou parametry dříve vlastní spíše ostrým hatchbackům, doba se však mění a lidé chtějí také ostrá SUV. A to je také důvod, proč by mohla Cupra Ateca, vyráběná po boku Seatu Ateca ve východočeských Kvasinách, přijít o post nejostřejšího SUV z Česka.

V České republice, konkrétně ve slezských Nošovicích, totiž sídlí automobilka Hyundai Motor Manufacturing Czech, která mimo jiné vyrábí SUV Tucson. A protože má Hyundai divizi N zabývající se vývojem sportovních aut, je jisté, že jedním z dalších přírůstků do rodiny bude právě SUV.

Martin Saitz, šéf českého zastoupení Hyundaie, během prezentace modernizovaného modelu i30 prozradil, že značka plánuje ostrý model menší než i30 N, tedy i20 N, který se již testuje, a také větší než i30 N, což mohou být Kona (dle špionážních záběrů se už testuje) a Tuscon. Každé z obou SUV přitom dává smysl. Kona N může vyfouknou kšeft Volkswagenu T-Roc R a Tucson N zase Cupře Ateca nebo Tiguanu R. Rozdíl je pouze v tom, že zatímco Kona N pro evropský trh by vznikala v Koreji (v Nošovicích se vyrábí pouze Kona Elektric), Tucson N by jistě vznikal v Nošovicích.

Britský Autocar už loni příchod Hyundaie Tucson N potvrdil na základě svých zdrojů. Vůz by mohl mít výkon až 340 koní, čímž by předčil nejenom Cupru Ateca, ale také Volkswageny T-Roc R a Tiguan R. Nezapomínejme ale na to, že nespí ani Škodovka. Ta už jedno „sportovní“ SUV má, Kodiaq RS s naftovým motorem však nikdy nebyl ostrým náčiním, a navíc se neví, jaký motor po vyprodání zásob dvoulitrového biturba nakonec dostane. Může to být plug-in hybrid, ale klidně i 2.0 TSI.

V případě Škody ale nyní mám na mysli ještě něco jiného. Na cestě je totiž elektromobil Enyaq iV, který vedle běžných variant s pohonem zadních i všech kol nabídne také verzi iV RS s dvojicí elektromotorů o souhrnném výkonu 225 kW (75 kW a 150 N.m vpředu, 150 kW a 310 N.m vzadu). Půjde o stejné jednotky jako u verze 80X, avšak naladěné s větším důrazem na zrychlení z nuly na stovku.

Půjde o nejsilnější Škodu všech dob, dokonce silnější než Cupra Ateca či T-Roc R, ale vzhledem k tomu že si poveze akumulátor o hmotnosti téměř 400 kg, počítejme se zrychlením z nuly na stovku asi za 6,2 sekundy. To je více než o sekundu pomalejší čas než u Cupry Ateca. Zatím to proto vypadá, že jestli něco SUV z Kvasin sebere titul nejostřejšího SUV z Česka, bude to ostrý Hyundai Tucson z Nošovic.