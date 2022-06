Radosti Naladění podvozku Pružnost motoru Vhodnost denního použití Kvalitní audiosoustava pohodlné sedačky Starosti Menší zavazadelník 10 /10

Ateca je zdárným příkladem toho, že když se podaří uvařit vynikající polévka, nemusíte dlouho měnit recept. Považte sami. Ateca je s námi od roku 2016 stále v první generaci a pro udržení si tempa s konkurencí jí stačí průběžné facelifty. Přitom od posledního uběhl více než rok.

Naopak to není dlouho, co jsem měl možnost otestovat klasicý Seat Ateca s dvoulitem TSI o výkonu 140 kW (190 koní) a pohonem 4x4. Už tehdy šlo o čiperné SUV, které se krásně řídilo, i když bych dal přednost adaptivnímu podvozku před klasikou. Nyní se mi dostalo potěšení srovnat ji s dravější verzí od Cupry. Výsledek překvapil i mě.

Citlivý, ale výstižný design

Že se jedná o Cupru, dává značka najevo přepracovaným předním nárazníkem s výraznými ploutvemi ve spodní části. Na boku nelze přehlédnout 19palcová kola (20palcová za příplatek) v černo-měděném provedení. Mimochodem, měděnou barvu typickou pro Cupru, nesou i loga na karbonovém podkladu. Vzadu vás na pochybách nenechá čtveřice rozměrných koncovek výfuku umístěných do funkčního difuzoru. Střídmé pojetí úprav působí citlivým a vyváženým dojmem. Ateca nemá potřebu na ulici křičet „Já jsem Cupra!“, ale zároveň si ji s běžnou verzí nespletete.

Na výběr je šest laků karoserie spolu s osmi sadami kol. Ty se liší nejen designem a barevnými detaily, ale i sériově dodávaným obutím. Standardem jsou samoopravné pneumatiky v rozměru 245/40 R19. Alternativou pro sady Performance Copper a Sport Copper jsou pneumatiky Goodyear Eagle F1 Supersport.

Střídmá elegance

Ve stejně distingovaném duchu se nese také interiér. Na první pohled jsem si říkal, že působí trochu smutně. Alespoň jednu barvu navíc bych přidal tomu nudně šedému plastu kolem ovládání klimatizace a voliče převodovky. Jenže po čase jsem si na to zvyknul a naopak uvítal, že se Cupra nepouštěla do zbytečných pozlátek. Ve výsledku by to mohlo působit nevkusně.

Ducha Cupry zde ztělesňuje skvěle tvarovaný volant s perforovanou kůží, měděnými lištami a středem v karbonovém designu s logem značky. Druhou odlišností je dvojice kulatých tlačítek ve spodní části. Levé je spíš dekorace, protože jízdní režimy lze přepínat i kruhovým voličem na středovém tunelu. Pravým se startuje/vypíná motor a je docela vtipné ho hledat, když zaparkujete a volant nemáte rovně. Celkově příjemný dojem umocňuje prošívání měděnou nití na výplních dveří.

Komfort na dlouhé cesty i rychlé svezení

Výsadou Cupry jsou anatomické sedačky kombinující šedou kůži a příjemný semiš, což je patrné i díky logu značky na integrované opěrce hlavy. Tvarování je ideálním kompromisem mezi příkladnou oporou těla při dynamické jízdě a každodenní rutinou. Celkově Ateca disponuje velmi širokým rozsahem nastavení, takže ideální pozici si najde každý. V tomto případě šla i uložit do paměti. Absolvovat v anatomech přes 300 kilometrů za odpoledne není žádný problém. Navíc jejich zadní část nijak neomezuje prostor v oblasti kolen ve druhé řadě.

Díky tomu se dozadu pohodlně usadí dvě dospělé osoby i vyššího vzrůstu. Sedák i opěradlo mají příjemný sklon a nechybí ani loketní opěrka s možností průvlaku na lyže. Zavazadlový prostor o objemu 485 litrů bez problému pojme šest krabic s vínem po šesti lahvích a dvě cestovní zavazadla. Ideální pro bezdětný pár nebo rodinu s dětmi, které se dostaly do věku, kdy výlety s rodiči jsou trapné a dají přednost odpoledni u Xboxu. Díky tomu si sami můžete užívat volné chvíle na výletech. Pokud naopak vozíte kočárek s korbou, vzdejte to. Elektrické ovládání víka je bohužel za příplatek. Naopak chválím přítomnost 12V a 230V zásuvky, i když druhá zmíněná není samozřejmostí. Šikovné je vyklopení tažného zařízení pomocí páky.

Skvěle hraje!

Z komfortní výbavy nelze opomenout multimediální zařízení s 9,2 palce velkou dotykovou obrazovkou s integrovanou navigací a zrcadlením chytrých telefonů. Vše funguje hladce s plynulou odezvou a kvalitní bylo i spárování s telefonem, přes který celou cestu hrál oblíbený hudební mix. Ten jsem si naplno užil díky skvělé audiosoustavě Beats Audio, za níž se nemusí připlácet. Okouzlí vyvážeností tónu a výraznými basy.

Všechno do sebe zapadá

Týmu Cupry se podařilo Atecu skvěle vyvážit. Cítíte, že máte něco lepšího, hodnotnějšího a více dotaženého do konce, ale zároveň nic falešně podbízivého. Trávit zde čas je velice příjemné, protože veškeré ovladače máte přesně po ruce. Pro ideální nastavení klimatizace není třeba jezdit prstem po displeji, jsou tu fyzické ovladače, a to i pro vypínání start/stop systému. Někdo to může považovat za přežitek a symbol morální zastaralosti, ale mě klasika vyhovuje více. Odkládací prostor ve spodu středové konzole pojme dva telefony, přičemž jeden lze bezdrátově nabíjet. Za voličem automatické převodovky najdeme dva různé držáky na kelímky a pohodlnou loketní opěrku s výškovým i podélným nastavením. Pouze pokud ji plně vysunete, překryjete si uložené nápoje. Loket si ale komfortně opřete i v základní poloze.