Čtyřválcový Morgan Plus Four už nikdy nebude jako dříve. A možná je to tak dobře

Nedávno nám Morgan ukázal výroční, rozlučkovou edici modelu Plus 4, která předpovídala nevyhnutelné – další generace staromódně působícího sporťáku už totiž využívá zbrusu novou hliníkovou platformu, na rozdíl od původní žebřinové konstrukce z oceli. Pro snazší rozlišení se mění u novinky i označení, z Plus 4 je teď oficiálně Plus Four.

Navenek byste si ovšem možná obě generace spletli, jelikož i nový Plus Four si udržuje tradiční design roadsterů Morgan. Automobilka však upřesňuje, že ze starého modelu si novinka přebrala jen 3 % dílů, zbytek je opravdu zcela nový. Lehkost poté zůstává klíčovým téma. Plus Four tak váží pouze 1009 kg.

Malé motory samozřejmě nejsou britské značce cizí, v rámci nové generace Plus Four ale Morgan poprvé do svého modelu uvádí turbodmychadlem přeplňovaný čtyřválec. Pokračující spolupráce s dodavatelem motorů BMW tak zajistila pod kapotou dvoulitrový čtyřválec o výkonu 190 kW (258 koní) a točivém momentu 400 N.m.

Na stovku sporťák akceleruje za 4,8 vteřiny a maximálně dosáhne 240 km/h. Motor byl u Morganu přemapován pro lepší odezvu a na středovém panelu v interiéru najdete i tlačítko pro jízdní režim Sport Plus, zostřující reakce motoru. Poprvé značka nabízí i dvě možnosti převodovky – šestistupňový manuál či osmistupňový automat.

V Británii už Morgan otevírá knihu rezervací. Cenovky nového Plus Four zde budou startovat na 62.995 librách, v přepočtu tedy asi 1,8 milionu korun.