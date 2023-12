Čtyřicet let starý koncept malé Toyoty řeší stále stejný problém. Podřídil tomu úplně všechno

Na tokijský autosalon vrátila Toyota po 46 letech studii Toyota Aluminium Body Experimental Vehicle z roku 1977. Důvodů je několik. Jednak je to zajímavé zpestření výstavní plochy, ale především, myšlenka tohoto vozu je stále aktuální.

Jak uvádí tisková zpráva Toyoty, Japonci hledali před čtyřmi desítkami let řešení odpovědnějšího nakládání s přírodními zdroji. Zkrátka chtěli vyrábět co nejefektivnější vozy s minimální spotřebou. Toyota pochopila, že největším polykačem paliva je hmotnost. Řešení viděla v hliníkových karoseriích, které byly tehdy výsadou pouze sportovních vozů. Japonská značka je chtěla přivést i do světa běžných osobních vozů.

Dvoumístný hlinkový koncept váží pouhých 450 kg, přičemž jen těsně nejde o titěrný kei car. Na délku měří 3560 mm (limit pro kei cars je 3,4 m), široký je 1492 mm a vysoký pouhých 1156 mm. Pod kapotou má motor o objemu 0,547 litru, který si prý při ustálené rychlosti 60 km/h řekl jen o 2,9 litru paliva na 100 km.

Je jasné, že vedle hmotnosti hrála roli také aerodynamika. Zřejmě proto vypadá hliníkový koncept bez laku jako bota a má dlouhou kapotu, kam by se použitý motor vešel třikrát. Zkosená záď vyvolává pomyšlení na AMC Gremlin, který se také vyráběl v sedmdesátých letech. Toyota však brala ohled na úsporu místa, protože boční dveře se při otevření posunou dozadu jako u zadních křídel MPV. Tím pádem není třeba širokého parkovacího místa.