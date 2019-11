Čtvrtá Gigafactory Tesly už má domov. Musk zvolil své oblíbené místo v Evropě

Výstavba první Gigafactory automobilky Tesla začala na začátku roku v Šanghaji. Nyní se už začíná pořádně řešit ta druhá, která bude sídlit v Evropě. Na začátku roku se spekulovalo, kde by to tak mohlo být a ve hře byl například i Benelux – společenství Belgie, Nizozemska a Lucemburska. V Nizozemsku totiž sídlí evropské zastoupení Tesly.

Nyní se už s jistotou ví, kde obrovská americká továrna bude. Prozradil to totiž samotný zakladatel automobilky Elon Musk britskému magazínu Auto Express. Musk si byl totiž převzít cenu Auto Express Car of the Year za Teslu Model 3, která v anketě vyhrála. Po převzetí se rozpovídal.

„Rozhodli jsme se příští Gigafactory postavit v Německu, na předměstí Berlína. Do Berlína jezdím často a je super,“ oznámil Musk a dále pokračoval: „Vyrábějí se tu některé z nejlepších automobilů na světě a všichni ví, že německé inženýrství je vynikající. Postavíme tam také technologické a designové centrum.“

S německým přírůstkem půjde už o čtvrtou výrobnu na baterie společnosti Tesla. První tři jsou v Nevadě, New Yorku a v již zmíněném Šanghaji. Na doplňující otázku, proč se Gigafactory nepostaví v Anglii, odpověděl Musk jednoduše: „Brexit způsobil, že umístění Gigafactory by zde bylo riskantní.“