Crashtesty možná čeká významná inovace. Mercedes je zkouší s rentgenovou kamerou

Vidět skrze auto při bouračce a sledovat, jak se deformuje přímo uvnitř? Experiment umožní spatřit to, co bylo doposud skryto.

Německá automobilka ve svém technologickém středisku pro bezpečnost vozidel v Sindelfingenu provede až 900 nárazových testů ročně a dalších 1700 zkoušek „na saních“ s jednotlivými komponenty karoserie nebo většími konstrukčními celky. Nyní ale vyzkoušela něco zcela nového ve spolupráci s Fraunhoferovou společností, konkrétněji s Institutem Ernsta Macha (ústavem vysokorychlostní dynamiky). Při crashtestu sedanu třídy C byl na strop zavěšen lineární urychlovač, umožňující sledovat procesy uvnitř vozu přímo při deformaci.

Urychlovač využívá 1kHz techniku, je také mnohem výkonnější, než klasické rentgeny, používané dříve, s energií fotonů až 9 MeV. Pulzy trvají pouze několik milisekund, proto je možné získat snímky bez rozmazání a sestavit je do videa, ukazujícího průběh srážky. Mercedes uvádí, že lze vytvořit až 1000 snímků za sekundu. Technika slouží nejen k sledování deformace samotného vozidla, ale dá se s ní také zjistit, co se děje uvnitř testovací figuríny. Výhodou je, že urychlovač nemá vliv na jiné nástroje pro analýzu nehody – kamery, senzory a jiné prvky.

Kvůli bezpečnosti připravili odborníci s Institutu Ernsta Macha opatření, která při podobných testech zamezí ozáření výzkumných pracovníků. Okolo budovy, v níž crashtest proběhl, byla postavena 40 centimetrů tlustá betonová zeď a dveře do laboratoře váží zhruba 45 tun. Provedený test je zatím jen ověření konceptu, do budoucna by ale mohl přinést lepší vhled do procesů uvnitř vozu při nárazu.

„Náraz pod rentgenem představuje milník ve vývoji nástrojů budoucnosti. Díky přímému pohledu do skrytého interiéru může pomoci vyvodit důležité závěry pro další zvyšování bezpečnosti vozidel,“ komentoval úspěšnou zkoušku člen představenstva společnosti Mercedes-Benz Group AG a technický ředitel Markus Schäfer.