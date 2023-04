Zemřel muž, který jako první překonal rychlost 500 a 600 mil v hodině. Craig Breedlove měl i těžkou nehodu, humor mu přesto zůstal

Ve věku 86 let zemřel jeden z nejrychlejších mužů za volantem. Začínal s hot rody, slávu mu přinesla proudová auta.

Narodil se 13. března roku 1937, své první auto si prý pořídil už ve třinácti letech. Jakmile mohl legálně řídit, tedy v šestnácti, se proháněl v mohavské poušti tempem téměř 250 km/h ve Fordu z třicátých let, jehož kompresorovou V8 poháněl alkohol. Ve dvaceti letech již pilotoval aerodynamický speciál s motorem Oldsmobile při 380 km/h. Po škole pracoval u výrobce letadel Douglas Aircraft, kde se naučil mnohé o technice, aerodynamice a také proudových motorech.

Údajně za pět set dolarů koupil v roce 1959 proudový motor J47 ze stíhačky F-86 Sabre, který zabudoval do aerodynamické tříkolky s názvem Spirit of America. S ní se rozjel na více než 400 mil v hodině, tedy přes 640 km/h, zprůměrovaných na dané vzdálenosti dle pravidel rychlostních rekordů. Mezinárodní automobilová federace ale tento výkon neuznala – Spirit of America měl jen tři kola, která navíc nebyla poháněna. Přijala ho ale Mezinárodní motocyklová federace FIM.

V říjnu roku 1964 se na solných pláních Bonneville konalo rychlostní klání, při němž se Breedlove přetahoval o rekord s Artem Arfonsem s vozem Green Monster a Tomem Greenem, který v kokpitu stroje Wingfoot Express nahradil Artova bratra Walta Arfonse poté, co ten dostal při nehodě při zkušebních jízdách infarkt.

Breedlove zde poprvé překonal rychlost 500 mil v hodině, jel dokonce 526 mil za hodinu (846 km/h). V honbě za rychlostí ale měl i vážnou nehodu – při zhruba 800 km/h ztratil nad vozem kontrolu, přeletěl násep, ještě v 650 km/h prolétl řadou telegrafních sloupů a při 320 km/h zahučel do pět metrů hlubokého jezírka. Když z něj vyplaval, prohlásil: „A teď se v rámci svého dalšího vystoupení zapálím.“

Fatálním nehodám se ale Breedlove na rozdíl od mnoha jiných démonů rychlosti vyhnul, s novým a nyní už čtyřkolovým speciálem Spirit of America Sonic 1 překonal v roce 1965 rychlost 600 mil v hodině s rekordem 966,574 km/h. Ten vydržel pět let, než mu jej v roce 1970 sebral Gary Gabelich s vozem Blue Flame a 1001,667 km/h.

S rychlostními rekordy si poté dal dlouhou pauzu a věnoval se realitám. V roce 1992 ale začal pracovat na novém vozidle s názvem Spirit of America – Formula Shell LSRV. Poháněn byl motorem General Electric J79 s tahem lehce přes 100 kN z letounů F-104 Starfighter a F-4 Phantom II, který již využil u předchozího speciálu.

První jízda v roce 1996 skončila nehodou při více než 1000 km/h, v roce následujícím pak došlo k poškození motoru. A když v roce 1997 překonal rychlost zvuku vůz Thrust SSC, třetí Spirit of America se stal nekonkurenceschopným. Breedlove byl v roce 2000 uveden do Mezinárodní síně slávy motorsportu a v roce 2009 do nejprestižnější Automobilové síně slávy. Zemřel 4. dubna roku 2023.