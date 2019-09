Continental ukázal chytrou pneumatiku, která řeší jednu z největších chyb řidičů

Zda se podobná technika dostane časem do produkce, to se teprve ukáže. Nejnovější představa společnosti Continental na poli pneumatik však ukazuje, jakým směrem by se mohlo toto odvětví automobilového průmyslu ubírat. Označení „chytrá guma“ totiž není v případě projektu Conti C.A.R.E. vůbec daleko od pravdy.

Velkým tématem za vytvořením chytré pneumatiky bylo snížení spotřeby paliva vozu, které přímo závisí na správném nahuštění jeho pneumatik. Podle studií Continentalu má na silnicích jezdit přes 25 % aut s podhuštěnými pneumatikami – problém, jenž negativně ovlivňuje jak spotřebu, tak samozřejmě produkci škodlivých emisí.

Tuto záležitost novinka Conti C.A.R.E. řeší přímo za jízdy. Nejenže totiž umí pneumatika kontrolovat svůj tlak, ale součástí speciálního disku pneumatiky je i odstředivá pumpa, která umí průběžně za jízdy upravovat nahuštění na ideální úroveň pro co nejekonomičtější jízdu. Kromě toho je samotná konstrukce pneumatiky vybavena řadou senzorů, které rovněž hlídají hloubku vzorku a rovněž stáří a integritu celé gumy.

Využití technologie Conti C.A.R.E. vidí společnost rovněž u budoucích flotil autonomních vozů, u nichž již řidiči nebudou zodpovědní za stav vozu. Firmy vlastnící tyto vozy tak budou moci kontrolovat stav obutí svých vozů na dálku, k systému pneumatiky se lze totiž připojit přes Wi-Fi nebo Bluetooth.

Ačkoliv jde zatím o představu možné budoucí technologie, Continental bude určitě pilně pracovat na tom, aby se alespoň některé součásti této vize dostaly do produkce a zájmu automobilek co nejdříve.