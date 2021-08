Continental představuje lepší systém odpalování airbagů a detekci poškození baterie

Jakožto jeden z největších subdodavatelů automobilového průmyslu má Continental prsty v mnoha technologiích, které najdeme ve stovkách milionů aut na celém světě. Jednou z nich jsou řídicí jednotky airbagů, které firma začala vyvíjet již před 40 lety. Jejich výrobu pak spustila v roce 1986.

Od té doby Continetal vyrobil přes 350 milionů těchto jednotek různých typů a jejich technické možnosti samozřejmě výrazně narostly. Zatímco kdysi zvládaly ovládat jediný airbag, nyní v závislosti na provedení umí řídit až 48 odpalovacích okruhů.

Na autosalonu IAA v Mnichově Continental představí technologii Pre-Crash Safety Monitor, která využívá data ze senzorů, sledujících vnitřek vozu i jeho okolí. Díky nim může precizně nastavit odpálení v závislosti na počtu cestujících a jejich poloze v okamžiku odpálení.

Zajímavou součástí této techniky je nový řídicí ventil airbagů, který umí pro každý pytel individuálně nastavit tlak kvůli optimální ochraně posádky. Ventil je stále ve vývoji, do budoucna by měl umět přesně upouštět tlak ve chvíli nárazu do cestujícího a zmírnit tak jeho odražení zpět na sedačku.

Dalším novým kouskem techniky jsou nárazové senzory trakční baterie. Continental jim říká CoSSy (Contact Sensor System), v případě rány do akumulátoru budou umět okamžitě hlásit lehké poškození a zabrání tak větším škodám. Využít se dají také při hlášení vandalizmu nebo sledování stavu vozovky. Oba systémy nejsou nic složitého, jsou sice stále ve vývoji, ale k jejich nasazení může dojít velmi rychle.