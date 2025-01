Continental představil nové využití skel v autech. Mohou sloužit jako projekční plátno

Na přehlídce Consumer Electronics Show v Las Vegas se dodavatel automobilových dílů a pneumatik Continental pochlubil novým způsobem, jak mohou auta komunikovat se svým okolím. Systém při své aktivaci ztmaví sklo, aby zajistil co nejlepší podání obrazu. Ten je promítán kompaktní jednotkou (má objem jen 0,5 litru), umístěnou u stropu vozidla. Obraz je pak viditelný z vnějšku auta ve velmi vysokém rozlišení.

„Díky řešení Window Projection můžeme promítat obsah v působivé kvalitě na boční okna vozidla. Ten lze přizpůsobit životnímu stylu řidiče a posílit tak jeho pouto se značkou,“ vysvětluje Pavel Prouza, vedoucí oddělení User Experience ve společnosti Continental. „Systém lze integrovat do stropnice, protože vyžaduje málo místa. Naši inženýři pracují na dalších krocích, aby další generace systému byly ještě kompaktnější,“ dodává Prouza.

Ptáte se k čemu by měla projekce obrazů nebo animací na skla sloužit? Může například zobrazovat dojezd vašeho zaparkovaného elektromobilu, připomenout vám události z kalendáře, ukázat sportovní výsledky nebo promítnout to, co vás právě napadne – logo automobilky, znak oblíbeného sportovního týmu, reklamu váš podnik a tak dále.

Systém může být řízen softwarem e.Travel companion pro zobrazování personalizovaných a kontextových prvků dle aktuální situace v reálném čase. Na akci CES Continental představí také koncept Emotional Cockpit s krystalickými prvky Swarovski.