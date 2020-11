Co zůstane v Česku? Výroba Škody Superb zmizí do zahraničí, Kodiaq neodchází

O možném přesunu výroby Škody Superb ze současného závodu v Kvasinách do zahraničí se v pozadí mladoboleslavské automobilky mluví už více jak rok. A přestože škodováckými odbory silně kritizovaný krok samotná značka ještě oficiálně nepotvrdila, ČTK přichází s údajným potvrzením a rovněž informacemi o budoucnosti produkce dalších modelů.

Podle důvěryhodného zdroje ČTK se výroba nové generace Škody Superb opravdu přesune do zahraničí, a to do závodu koncernu VW v Bratislavě. Po boku bývalé vlajkové lodi Škody se zde bude vyrábět i technický sourozenec Volkswagen Passat. Nové generace modelů se očekávají v roce 2022, vývoj obou vozů probíhá v Mladé Boleslavi.

Zdroj ČTK uvedl, že přesunem výroby si Škoda uvolní výrobní kapacity, aby pokryla poptávku po větším počtu ostatních modelů. V Kvasinách se tak může zaměřit například na Kodiaq a Karoq, tedy modely které jsou pro značku vysoce ziskové. Pro zákazníky se tím rovněž zkrátí čekací doba.

Právě i Kodiaqu přitom hrozil dle odborů přesun do Německa, zdroj ale potvrzuje, že výroba SUV zůstane v Česku. Přesunem Superbu se také zajistí místo pro výrobu Fabie Combi, jejíž nová generace přijede společně s hatchbackem příští rok.

K přesunu Superbu mimo Kvasiny se dříve ostře vyjádřil odborový předák Jaroslav Povšík, který situaci nedlouho po změně vedení v automobilce označil za „tažení proti Škodě“. Podle něj o zachování výroby Superbu představenstvo Škody Auto dostatečně nebojovalo. „Koncern Volkswagen Česku ukradl nejziskovější vlajkovou loď,“ uvedl Povšík ČTK.