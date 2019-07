Co kdyby Tesla Roadster skutečně přistála na Marsu? Vize grafika moc pozitivní není

Krátce poté, co Tesla Roadster jako součást projektu společnosti SpaceX opustila Zemi a její modul se odpoutal od rakety Falcon Heavy, bylo jasné, že mine původní cíl, tedy oběžnou dráhu Marsu. V kabině Roadsteru se dokonce nachází Starman, tedy figurína kosmonauta, představující odkaz na stejnojmennou píseň Davida Bowieho.

S další inspirací ve tvorbě britského zpěváka nyní přichází i rumunský grafik Andrei Lacatusu. Jeho dílo nazvané příhodně Life on Mars pracuje s myšlenkou, že vesmírem plující Roadster obýval živý Starman, který nakonec úspěšně přistál na Marsu a stal se tedy prvním kolonizátorem na povrchu rudé planety.

S další společností na povrchu už však dochází ke klasickému neduhu člověka. Rendery tedy ukazují rudou planetu pomalu a jistě znečištěnou odpadky. Po červeném kamení se válí rozbité lahve, krabičky od fast-foodu a vykouřených cigaret a někdo tu dokonce zahodil růžové bikiny. A Tesla? Ta stojí nejspíše s vybitými bateriemi na okraji útesu, zahalena v prachu.

Co se týče reálných plánů společnosti SpaceX, její šéf Elon Musk už dříve oznámil myšlenku menšího města pro první obyvatele Marsu v roce 2050, přičemž výstavba by začala pět let dopředu. Už v časové ose šesti let by chtěl ovšem Musk začít posílat na rudou planetu první kosmonauty v rámci průzkumných misí a postupné kolonizace povrchu.