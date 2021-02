Co je zač syntetické palivo od Porsche? Může být záchranou spalovacích motorů!

Masová elektrifikace u prakticky všech automobilek světa jde ruku v ruce s dalšími nařízeními a požadavky na snížení emisí CO 2 . Tento plán má však stále několik zásadních trhlin – lidé budou potřebovat prostor, nemálo času a spoustu elektrické energie k dobíjení svých bateriových vozů. Již existující vozy se spalovacími motory (včetně hybridů) pak budou stále ještě desítky let tvořit hlavní součást vozového parku na celém světě. Ze dne na den nezmizí i v případě, kdy automobilky oznamují přechod výhradně k elektromobilitě.

Vzpomínáte si, když byl benzin na příděl? Lidé byli naštvaní, čekali ve frontách

Řešením by mohlo být syntetické palivo, které se svou udržitelností vyrovná provozu na elektřinu. „Na celém světě vzniká spousta nových regulací. Jedním příkladem je Kalifornie. V Evropě a Číně to v budoucnu bude ještě komplikovanější a tato transformace se blíží velmi rychle. A v jistém čase budou vývoj a výroba spalovacích motorů a vozů okolo této technologie dražší než bateriové vozidlo,“ upozornil na konferenci TechCrunch Detlev von Platen z automobilky Porsche.

Došlo vám palivo či energie? Brzy žádný problém, Toyota chystá mobilní plnicí stanici

Řešením by měl být nový typ syntetického paliva, vyrobeného z vodíku a CO 2 . Podle Porsche sdílí toto ePalivo vlastnosti s kerosinem, naftou a benzinem, vyráběnými z ropy. K výrobě se samozřejmě zapotřebí energie, pokud by však pocházela z obnovitelných zdrojů, máme zde palivo, které se po stránce ekologičnosti vyrovná elektromobilům.

Doprava v Alžírsku: Všudypřítomná policie, nafta za 3 Kč i špinavá auta

Testování syntetického paliva chce automobilka zahájit už v příštím roce. Jejich výhody zmínil také Dr. Frank Walliser, viceprezident Porsche pro motorsport a vozy GT. Na premiéře nové 911 GT3 prohlásil, že ePalivo lze použít ve všech současně vyráběných modelech značky bez nutnosti upravovat motory. „Syntetická paliva jsou velmi důležitá, umožní nám snížit emise CO 2 . Emise jsou mnohem lepší než u v současnosti tankovaných paliv, produkují méně částic a méně NO x . Syntetická paliva mají 8 až 10 komponent, kdežto současný benzin jich má 30 až 40 a ne všechny jsou vítané,“ vysvětluje.

Testování Porsche Taycan Cross Turismo jde do finiše. Kombi má i nový nosič kol

„Syntetické palivo je čistší a nevznikají u něj vedlejší produkty. Až začneme s výrobou, očekáváme pokles CO 2 o 85 procent. Z perspektivy Well to wheel (celková zátěž, než se palivo dostane z ropného vrtu do auta) půjde o stejné množství CO 2 , které vznikne při výrobě a užívání elektrického vozu,“ dodává Walliser. Na syntetických palivech pracuje od roku 2009 i Audi a jejich vývoj podporují například i Aston Martin a McLaren.

Porsche představilo nejdostupnější Taycan. Základní verze ujede 431 kilometrů

Otazník visí nad cenou syntetických paliv. „Spustili jsme pilotní program k industrializaci této palivové technologie, aby byla levnější. Ve srovnání s fosilními palivy je stále dost drahá,“ říká von Platen. „Pokud to bude v budoucnu fungovat, mohli bychom mít něco, co urychlí cestu k udržitelnosti mimo bateriové technologie,“ dodává.

Porsche se ohlíží za uplynulým rokem. Tohle všechno zvládlo i v době pandemie