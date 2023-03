Co až EU vybije všechny malé vozy? Trh mohou reálně zachránit japonské kei cary. Vlastně sem už tiše pronikají

V Evropě postupně vymírají cenově dostupné modely. Situaci by do budoucna mohly zachránit japonské kei cary. Bude jich ale jen pár...

V rámci všeobecného přehledu o dění v automobilovém průmyslu často zamíříme na asijské trhy včetně Japonska. Jejich kei cary si běžně berou inspiraci z oblíbených evropských automobilek, ale naštěstí je nenapodobují při tvorbě ceníků, takže vynikají extrémní dostupností. Není proto divu, že v hustě obydleném Japonsku je o ně velký zájem. Celkem se zde loni prodalo přes 4,2 milionu vozů a na každé tři připadal minimálně jeden kei car.

Poptávka po nich je silná vzhledem k daňovým úlevám a výjimce ze zákona, kdy nový majitel musí prokázat, že má přes noc nové auto kde parkovat mimo ulice. Poslední se Evropanů sice netýká, ale jinak úspora na poplatcích a možnost vjíždět i do nízkoemisních zón zní lákavě, stejně jako extrémně kompaktní karoserie při zachování čtyř sedadel. Právě rozměry by mohly být do budoucna zohledněny při platbách za parkovací místo v Praze.

Kei cary mají dlouhou tradici sahající do padesátých let. Vláda tehdy přesně stanovila jejich limity, aby pomohly zmobilizovat poválečné Japonsko. Nyní se dá s nadsázkou říci, že možná pomohou mobilizovat Evropu po tom, co si podrazí nohy emisní normou Euro 7 a zákazem prodeje spalovacích motorů k roku 2035. Evropské elektromobily rozhodně nejsou levné a například v Německu klesl zájem o 80 procent po omezení jejich dotací.

Navíc jde o řídce obsazený segment. Citroën AMI sice vycházel kolem 220.000 korun, ale měl jen dvě sedačky, u nás se oficiálně neprodával, a i automobilka ho měla spíše za zajímavou limitku, než velkosériový model. Stejně tak nekoupíte Škodu Citigo-e ani Volkswagen e-up!, které se během svého životního cyklu pohybovaly kolem 450.000 až půl milionem. Minulostí je také Renault Twizy s cenovkou pod 400.000 korun.

Nejdostupnějším elektromobilem zůstává Dacia Spring, ale ta po vyřazení slabší motorizace a přidání výbavy začíná na 576.400 korunách. Navíc si určitě budete chtít připlatit 15.000 korun za DC nabíjení výkonem 30 kW/h a wallboxový kabel za 8.000 korun. Připomeňme si, že Spring na jaře roku 2021 stál 449.00 korun. A Renault Zoe? Při základní ceně 1.027.000 korun byste za něj koupili skoro flotilu kei carů.

Možná invaze japonských trpaslíků tak není nereálná a ve skutečnosti se začíná projevovat. Potvrzuje to například britský importér japonských vozů Torque GT, který zaznamenal rostoucí poptávku i po běžnějších modelech, než jsou kultovky typu Honda S660 nebo Suzuki Cappuccino. Pro příklad jde o vozy typu MPV Toyota Pixis Mega nebo užitkového valníku Honda Acty.

Co se týče elektromobilů, má skvělou pozici Nissan Sakura, který se stal japonským autem roku 2022-2023. Na trh přijel s cenovkou v přepočtu 300.000 korun. S výkonem 47 kW, 20kWh baterií a dojezdem 180 km je ideálním kompromisem do města. Přitom dokáže uhánět rychlostí až 130 km/h. Vzhledem k tomu, že se Torque GT zabývá individuálními dovozy, dokázal nastínit předpokládanou cenu pro britský trh v přepočtu 545.000 korun.

Přestože se v Japonsku vyrábí mnoho druhů těchto vozů, do Evropy by se probojovala pouze hrstka. Předně by kupující musela přesvědčit hranatým designem, na který tu nejsme zvyklí. A potom je tu EU nařizující od roku 2024 přítomnost nouzového brzdění, senzoru únavy řidiče a aktivního udržování v jízdním pruhu. Nissan Sakura díky balíčku ProPilot by předpisy reálně splnil, ale většina konkurentů je nemá a dodatečná úprava by nebyla rentabilní. Berme to pozitivně, šance kei carů pro Evropu tu potenciálně existuje a možná do budoucna vyřeší problém zmenšující se nabídky cenově dostupných malých vozů.