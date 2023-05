CNG není jen výsadou nudných firemních plechovek. Tankuje ho i tento ručně vyrobený roadster

V aukci se prodal mimořádně nádherný roadster postavený na šasi z roku 1928. Navzdory retro karoserii z dvacátých let tankuje palivo moderní doby.

Když se řekne „CNG“, pravděpodobně si vybavíte koncernové auto z firemní flotily nižšího managementu. I když i těch pomalu ubývá. Jenže na zdánlivě nudné palivo jezdí i tento ručně vyrobený roadster „Magnolia Special“ se zajímavou historií.

Postavil jej konstruktér motocyklů J.T. Nesbitt ve vlastním studiu v New Orleans mezi lety 2009 až 2011. Jako základ zvolil bytelné šasi Ford z roku 1928 s rozvorem 2946 mm. Na něj nechal ručně vyrobit hliníkovou karoserii lakovanou do černého odstínu s modrými dekory. Nádherným kontrastem jsou blatníky a prahy z leštěného hliníku. Celá karoserie je spojená mosaznými torxy a doslova posetá ozdobnými ornamenty.

Po otevření kapoty s centrálními panty se nám naskytne pohled na kompletně zrenovovaný řadový šestiválec o objemu 4,2 litru z Jaguaru XK. Blok, hlavu válců, kliková hřídel i ojnice si vzali na starost odborníci v Simplex Automotive Machine z New Orleans. Během obnovy dostal motor kované písty, nerezové ventily a vačky s vysokým zdvihem. Dále můžeme obdivovat leštěné sací potrubí, hliníkový chladič a zakázkové svody. Finální ladění proběhlo v Alabamě u Lee Hurley. Motor je uzpůsoben pro jízdu na CNG, které je tankováno do pěti tlakových nádrží integrovaných do šasi.

Elektroinstalaci prováděl Max Materne, který usedl na místo navigátora během dálkové cesty absolvované v říjnu roku 2011. Trasa vedla z New Yorku do Los Angeles a trvala 89 hodin. Výprava prověřila spolehlivost pohonné soustavy včetně kotoučové brzdové sestavy Wilwood na všech kolech, pětistupňové manuální převodovky Tremec T5 i 9palcového diferenciálu s omezenou svorností Ford. Přední náprava má zavěšení s víceprvkovou tlačnou tyčí, vzadu pak najdeme čtyřprvkové zavěšení s Panhardovou tyčí. Na obou nápravách jsou 20palcová drátěná kola obutá do pneumatik Excelsior Competition, která doplňuje odpovídající rezerva.

Vůz strávil posledních pět let v garáži a před prodejem prošel puntičkářským servisem a kompletní revizí. Stav tachometru ukazuje 6 700 mil.

Zakázkový interiér odráží dvacátá léta v moderním retro pojetí s řadou leštěných prvků. Kovový volant ladí s pedály, broušenou palubní deskou i hlavicí řadicí páky. Budíky rychloměru, otáčkoměru a dalších provozních ukazatelů mají netradiční modrý podklad. Zbytek kokpitu včetně lavice pokrývá prvotřídní hnědá kůže se sladěným kobercem. Pro případ náhlé události je tu i hasicí přístroj.

Aukce na portále Bring a Trailer skončila ve čtvrtek 25. května. Vůz se prodal za 81.000 dolarů, co je v přepočtu asi 1,8 milionu korun.