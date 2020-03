Clarkson se dal na farmaření. Nové díly The Grand Tour totiž budou mít zpoždění

Oblíbený britský moderátor Jeremy Clarkson oznámil, že si společně s kolegy dá od automobilové zábavy pauzu. Show The Grand Tour, kterou moderuje společně s Richardem Hammondem a Jamesem Mayem, totiž utrpěla při vypuknutí koronaviru, který velmi omezuje cestování nutné pro natáčení velkých roadtripů.

Pro pořad je to o to horší, že současná čtvrtá řada se již vzdala části ve studiu a přichází pouze ve formě cestopisných filmů. První díl řady (Sea Men), pojednával o cestování v lodích napříč Vietnamem a Kambodžou. Další díl by se měl odehrávat na Madagaskaru, kde byl štáb zastižen například s těžce upraveným Bentley Continental GT do terénu již v listopadu minulého roku.

Clarkson na svém Twitteru uvedl, že jeden díl (pravděpodobně ten z Madagaskaru) již mají připravený a brzy vyjde. Jakmile se prý situace okolo viru uklidní, vyrazí s kolegy natočit další dva. Těžko říct, o čem zatím budou. Témata dílů se tvůrcům daří držet pod pokličkou do poslední chvíle.

Světoznámý moderátor mezitím rozjel farmu, ze které dokonce prodává vlastní výrobky. Jeho radosti a strasti uvidí fanoušci v rámci pořadu I Bought a Farm (koupil jsem si farmu), který bude vysílaný na Amazon Prime. Ani jeho kolegové ale nezahálejí. Richard Hammond má vlastní pořad o obřích stavbách a James May zase o Japonsku.