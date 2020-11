Možností cestování po Praze je dnes opravdu mnoho. Je jich už dokonce tolik, že nemusí být v lidských silách využít všechny a navíc je umět správně kombinovat. Již dávno totiž nejde jen o prostředky městské hromadné dopravy či vlastní automobil. Dnes si můžete navíc půjčit skútr, sdílený automobil či se svézt s některou z taxislužeb.

Jak nejlépe najít místo k parkování? Podle vědců existují tři hlavní způsoby

Za účelem orientování se v možnostech dopravy po Praze vznikla aplikace Citymove od DigiLabu, vývojáře technických řešení mladoboleslavské Škodovky. DigiLab má za sebou již nejeden úspěšný projekt. Zmínit můžeme například službu sdílení skútrů BeRider, kterou jsme si v loňském září vyzkoušeli.

O co jde?

Citymove je průvodce pražskou dopravou, se kterým můžete zdarma plánovat trasy, hledat parkování a rezervovat si vozidla sdílených služeb. Obsahuje graficky přehledný plánovač tras s multimodálním plánováním, tedy s kombinací různých dopravních prostředků. Jednotlivé možnosti umí srovnat a nabídnout vám nejlevnější i nejkratší cestu. Aplikace umí nakombinovat třeba i jízdu MHD a na vypůjčeném skútru.

Páté kolo u vozu mohlo způsobit revoluci v parkování. Řidiči jej ale právem zavrhli

Aktuálně aplikace zahrnuje jízdní řády městské hromadné dopravy, přehled parkovacích míst včetně zón či vozy taxislužby Liftago. Nechybí pak ani rozmístění vozidel ze sdílených služeb. Aplikace zahrnuje také zmíněnou službu BeRider a sdílení automobilů HoppyGo. Veškeré druhy dopravy v aplikaci či parkování přes aplikaci rovnou i zaplatíte. Zajímavostí jsou i příměstské vlaky.

Jak to funguje?

Na portálech App Store či Google Play si aplikaci Citymove zdarma stáhnete a po otevření se zaregistrujete (lze se i přihlásit přes Google, Facebook, Apple ID či e-mail). Po propojení s bankovní kartou se vám otevře mapa a stačí už jen zadat, kam se chystáte vydat. Velkou výhodou je, že aplikace zná i místa, není tak potřeba zadávat adresu třeba Národního divadla či nákupního centra.

Vzduch je v Evropě díky koronaviru dvakrát čistější. Může za to i řídnoucí doprava

Po zadání názvu místa či adresy a povolení aktuální polohy se vám zobrazí všechny možné druhy dopravy. Pokud chcete využít hromadnou dopravu, ukáže vám aplikace automaticky čas a cenu jízdenky. Pak už stačí kliknout na kartu s jízdenkami, vybrat tu správnou a automaticky vás odkáže na SMS s jízdenkou.

V možnostech dopravy pak najdete i zmíněnou taxislužbu Liftago či jízdu na sdíleném skútru. Je dobré mít na paměti, že aktuálně je nutné se do obou služeb zvlášť zaregistrovat a následně své účty propojit se Citymove. V případě využití služby BeRider se vám na mapě ukáže nejbližší skútr, ke kterému vás dovede navigace.

Brembo má nové kotouče se zrcadlovým povrchem. Pomohou v boji proti emisím

Na jeden klik vidíte poznávací značku skútru, počet helem a stav nabití baterie. Plánování trasy ale můžete přeskočit. Uvítací interaktivní mapa sama najde, kde jsou ve vašem okolí volné skútry, ale také i automobily z aplikace HoppyGo či zastávky hromadné dopravy.

Pro automobilisty

Uživatelům automobilů se aplikace hodí především na parkování. Zahrnuje parkování na všech pražských zónách (včetně modrých) a v parkovacích domech. Po kliknutí na parkování se vám ukáže mapa s ulicemi zbarvenými podle zóny.

Nejhůře parkující auta v Česku: Drzost těchto řidičů nezná hranic!

Aplikace vás provede propojením s účtem služby MPLA, virtuální parkovací kartou. Poté už jen kliknete na vybranou ulici a zadáte svou SPZ a dobu, po kterou budete na místě stát. Platba po potvrzení okamžitě proběhne a parkovací lístek budeme mít v telefonu. Není tedy potřeba se dotýkat parkovacích automatů, navíc 5 minut před vypršením doby parkování vám notifikace v mobilu nabídne její prodloužení.

Parkování s aplikací Citymove a platbu přímo na modré zóně v Praze jsme si v rámci testu vyzkoušeli. V přiložené galerii najdete návod, není to ale nic těžkého.

Zajímavosti

Aplikace se bude aktualizovat a získávat tak nové funkce. Algoritmus se například naučí, kdy pojedete domů a kdy do práce. Na základě toho vám pak bude trasy rovnou navrhovat. Funkce pro městskou hromadnou dopravu bude umět živě trasovat autobusy a ukáže vám, který vagon metra bude nejblíže vašemu východu.

Do služeb carsharingu pak později přibudou další možnosti. Odpadnout by pak měla i nutnost registrovat se do každé služby zvlášť. Uživatele čeká i nárůst počtu taxislužeb, porovnávání jejich cen a možnost kombinování taxi s hromadnou dopravou.

Postřehy