Citroën XM byl oblíbenou volbou diplomatů. Na silnici působil jako cestovatel z jiné planety

Futuristický model XM ztělesňoval novou vlajkovou loď avantgardní francouzské automobilky pro devadesátá léta. Stal se nejen vítězem evropského titulu Auto roku 1990, ale také velmi oblíbenou volbou diplomatů.

Jistě si vzpomenete na Romana Skamene jako mafiánského podnikatele z Olmerovy komedie „Ještě větší blbec, než jsme doufali“ o okolnostech jedné restituce z roku 1994. Zmíněný boss se v něm nechal vozit na sedadle Citroënu XM, což přesně naplňovalo ambice tohoto vysoce reprezentačního automobilu, který od počátku působil jako cestovatel z jiné planety.

Jestliže jsme v minulých dekádách nahlíželi na každé auto jako na originál, jenž některým zvláštním prvkem výbavy, designu či konstrukce zcela převyšoval ostatní, pak Citroën XM vybočoval vlastní cestou v každém detailu. Stačí se podívat na výjimečný tvar karoserie, který se lišil od všech ostatních aut nejen ve své éře, ale žádný jiný výrobce se jej neodvážil ani vzdáleně napodobit dokonce až dodnes.

A když pak dojde řeč na exkluzivní technické speciality jako hydropneumatické odpružení podvozku s možností nastavení do čtyř přednastavených poloh, i dnešním motoristům z tohoto řešení spadne brada. Unikátní je rovněž dvojice skel zadního okna, umožňující při otevření zavazadelníku volbu mezi liftbackem a sedanem.

Jistě, o dvě dekády mladší superb se systémem Twindoor nebo BMW 5 GT byly v této inovátorské myšlence propracovanější, ale pionýr pocházel z Francie. Přesto se Citroën XM vedle obrovského kombi Break jako sedan nakonec skutečně představil. Jenže šlo pouze o dva plně funkční prototypy, z nichž jeden v současnosti dokonce bydlí v Praze.

Další zvláštnost původních verzí modelu XM představuje posilovač řízení Diravi s řízeným návratem. Týkal se však jen vozů před faceliftem, tedy vyrobených do roku 1992, rozpoznatelných starším typem palubní desky a chladičovou maskou s logem vlevo po směru jízdy. Na dobových fotografiích poznáte XM se systémem Diravi snadno – kola jsou vždy rovně. Po zatočení se totiž vždy opět samočinně srovnají do přímého směru.

Z dobových testů si dobře pamatujeme doporučení autorů, že k dokonalému jízdnímu zážitku z Citroënu XM jsou potřeba řidičské zkušenosti. Podle našich poznatků se však s největším citroënem z devadesátých let každý dokonale seznámí snadno a rychle, jen je třeba zvyknout si ve městě na přehnané vnější rozměry a zorientovat se ve změti mnoha tlačítek a varovných či informačních displejů na palubní desce.

Přestože vnější design reprezentačního vozu vypadá jako z kosmu, ve spoustě dochovaných XM najdete konvenční manuální pětistupňovou převodovku. Automat se však dal už tehdy spárovat s libovolnou pohonnou jednotkou. Výběr motorů byl rozmanitý – od atmosférického dvoulitrového čtyřválce přes jedinou vznětovou jednotku D12 o objemu 2,1 litru až k absolutnímu vrcholu 3.0 V6 24V. Nic víc netřeba, s tímhle výkonově nabitým arzenálem vyrazilo XM tvrdě proti veškeré konkurenci.

Dnes už to snad ani není pravda, ale pro letité XM se na rok 2000 chystal ještě jeden facelift, který by obrovskému vozu vtiskl tvář velmi podobnou levnému kompaktu Xsara. Leckomu sice může být líto, že k tomuto prodloužení produkce nejluxusnějšího citroënu devadesátých let nakonec nedošlo, z rozumného pohledu jsme však rádi – kultovní auto tak navždy zůstalo kultovním autem. Kdoví, jak by kariéra XM s šišatými předními světlomety pokračovala. Třeba by mu dnes říkali francouzský klaun…

CITROËN XM 2 L Injection Ambiance: Technické údaje Motor Atmosférický řadový čtyřválec vpředu, el. vstřikování paliva Objem [cm3] 1998 Vrtání x zdvih [mm] 86,0 x 86,0 Výkon [kW/ot.min] 96/5600 T. moment [N.m/ot.min] 179/4800 Převodovka 5M Pohon Předních kol Brzdy Vpředu i vzadu kotoučové Rozvor [mm] 2850 Délka x šířka x výška [mm] 4710 x 1795 x 139 Max. rychlost [km/h] 178 Zrychlení [s] 12,2 Spotřeba [l/100 km] 9,3 Objem nádrže [l] 80 Cena základní verze v roce 1992 1.146.200 Kčs

Článek vyšel v Auto Tipu Klassik 03/2022. Časopis si můžete koupit na ikiosek.cz.