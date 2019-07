Citroën chce vsadit na obří kola. Předobrazem je koncept ke stému výročí značky

Francouzská automobilka Citroën představila u příležitosti svého stého výročí zajímavý koncept 19_19, jehož název odkazuje na rok založení značky. Na konceptu jsou, vedle futuristických tvarů, které jsou Citroënům vlastní, nejzajímavější obří kola.

Automobilka se tímto konceptem chtěla trochu vrátit ke svým kořenům, kdy jí v žilách proudila divokost, odvážnost a inovativnost, což se rozhodně povedlo. Samozřejmě se dalo očekávat, že se prvky konceptu promítnou do sériové výroby. Automobilka nyní oznámila, že to budou obří kola, která se v jisté podobě promítnou i do sériové výroby. Předsedkyně představenstva značky Linda Jackson totiž tvrdí, že „lidé se nudí“.

„Potřebují nový vzhled a s takto velkými koly bychom získali zcela jiné postavení," prozradila Jacksonová. Zatímco samotný koncept by se měl dočkat sériové podoby do roku 2030, prvek větších kol by se mohl objevit již za několik měsíců. Jen to asi nebudou třicítky, jako u konceptu.

Společnost Goodyear, která pneumatiky pro koncept vyvíjela, bude nyní muset vyřešit problém s komfortem na palubě. Velká kola a nízké pneumatiky naznačují nepříjemnou jízdu. Citroën se ale proměny zpět v bláznivou značku vzdát nechce a investuje další a další peníze do vývoje. Uvidíme, co nám v následujících měsících oznámí.