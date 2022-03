Citroën C5 Aircross kouzlil s ceníkem: Diesel je jen v nejdražší verzi, základ z Česka zmizel úplně

Facelift Citroënu C5 Aircross nebyl na první pohled až tak velkou změnou. Nový ceník však přinesl mnoho novinek, které se nebudou všem zamlouvat.

Letošní rok odstartoval Citroën faceliftem stěžejního modelu C5 Aircross. Zvenčí novinka prezentuje nastupující designový směr značky, který opouští dělené segmenty světlometů. Místo toho se designéři u nového modelového ročníku rozhodli pro horizontální světelné pruhy s masivním logem uprostřed.

Nyní automobilka přizpůsobila konfigurátor nové verzi a tak se můžeme podívat na změny v plném rozsahu. První velkou změnou je odstranění vstupní výbavy Feel a z ní odvozené vyšší řady Pack. Novinka tak místo na 650.000 Kč začíná na 770.000 Kč, takže cena verze Shine zůstala stejná. Následně zjistíte, že automobilka rovněž odstranila ze vstupní linie dieselové BlueHDi 1.5 litru laděné na 130 koní.

To znamená, že C5 Aircross koupíte jedině s dvanáctistovkou PureTech s výkonem 130 koní, přičemž si můžete vedle šestistupňového manuálu připlatit 50.000 Kč za automat EAT8. Alternativou je hybrid s výkonem 225 koní, startující na 1.117.000 Kč. Pokud chcete diesel, musíte koupit nejvyšší výbavu Shine Pack za 810.000 Kč. Ta nabídne i možnost koženého čalounění bez příplatku.

Co se týče palety laků, bez příplatku zůstává pouze Banquise. Ostatní metalické laky stojí 18.000 Kč, přičemž už nemůžete mít červenou Volcano a tyrkysovou Tijuca nahradila modrá Eclipse. Složení standardní výbavy kopíruje předešlou linii Shine. Co ale předchůdce neměl, je multimediální MyCitroën Drive Plus zařízení s větší 10palcovou dotykovou obrazovkou. Systém má integrovanou 3D navigaci s hlasovým ovládáním a doživotními aktualizacemi zdarma. Součástí balíčku je dále služba TomTom Services na 3 roky zdarma, pomocí integrované SIM karty zajistí vůz nouzové spojení v případě nehody, nebo krizové situace na cestách.

V příplatkové výbavě zdražil Paket Park Assist na 8500 Kč, ale zase obsahuje handsfree přístup a startování vozu. Na 5500 Kč zdražilo také vyhřívané čelní sklo. Stejně tak za vyhřívaná přední sedadla už dáte 15.000 Kč, nebo zvolte vyšší výbavu. Naopak na 15.000 Kč zlevnilo bezdotykové otevírání víka zavazadelníku. Indukční nabíjení a panoramatické střešní okno zůstávají beze změny.