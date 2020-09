Citroën už má s elektrifikovanými modely zkušenosti (vzpomeňte na model C-Zero, který vycházel z Mitsubishi i-MiEV), největší boom aut do zásuvky ale nastává až letos. Není to tak dávno, co se na svět prodrala dodávka ë-Jumpy, respektive její osobní verze ë-Space Tourer, a možná ještě letos si osaháme nový hatchback ë-C4. Aktuálně by nás ale měl zajímat crossover C5 Aircross Hybrid, v jehož případě teorie nevypadá vůbec špatně.

Vůz se poprvé ukázal už loni v listopadu, na český trh však oficiálně vstoupil až včera. Jeho pohon kombinuje benzinovou šestnáctistovku Pure Tech (133 kW, 300 N.m) s elektromotorem (81 kW, 320 N.m), přičemž v kombinaci obě jednotky poskytují 165 kW (225 koní) a 360 N.m. Řazení obstarává osmistupňová automatická převodovka, jejíž součástí je i zmíněný elektromotor.

Orientační doba nabíjení 0-100 % WallBox 6,6 kW - 32A s palubní nabíječkou 7,4 kW 2 h Jednofázová zesílená GREEN UP zásuvka (3,3 kW - 14A) 230V 4 h Jednofázová domácí zásuvka (1,8 kW - 8A) 230V 7,5 h

Hnaná jsou přední kola (čtyřkolku jako Peugeot 3008 a DS 7 hybridní aircross nenabízí) a díky akumulátoru o kapacitě 13,2 kWh je vůz schopen v průměru jezdit za 1,5 l/100 km. Na elektřinu ujede až 56 km. Udávané emise činí 32 gramů CO 2 /km, není tedy problém vůz dostat na EL značky a využívat všech výhod, které nabízejí. V porovnání s běžnými spalovacími verzemi se zmenšil objem nádrže (z 53 na 43 litrů) i přepravní kapacita. Základní kufru hybridu činí 460 litrů, po sklopení zadní opěradel dostanete 1510 litrů. Běžné verze mají 580 a 1630 litrů.

Vůz na našem trhu stojí nejméně 895.000 Kč. V takovém případě hovoříme o výbavě Feel, zahrnutí slevy ve výši 60.000 Kč a bonusu 50.000 Kč za výkup starého vozu. Vůz má 18palcová kola, navigaci, automatickou dvouzónovou klimatizaci, digitální přístrojový štít, přední a zadní parkovací senzory, tlumiče s progresivními hydraulickými dorazy, bezklíčové odemykání a startování, zadní parkovací kameru, tempomat s omezovačem rychlosti, sledování slepého úhlu a spoustu dalšího.

Linie Feel Pack je o 40.000 Kč dražší. Oproti verzi Feel navíc zahrnuje například zatmavená zadní skla, mechanickou bederní opěrku sedadla řidiče, sedadla Advanced Comfort, denní světla s LED optikou a LED směrovky či podélné střešní nosiče s barevnou lištou. Součástí všech dostupných výbav je palubní jednofázová nabíječka 3,7 kW, za příplatek 8000 Kč se však nabízí i 7,4kW nabíječka.

Verze Shine vychází po akční slevě 62.000 Kč a zahrnutí výkupního bonusu na 975.000 Kč. Ve standardu má Full LED světlomety, paket Drive Assist s množstvím asistenčních a bezpečnostních systémů, čalounění kombinující kůži a látku či nerezové prahové lišty dveří. Vrcholná linie Shine Pack za nejméně 995.000 Kč pak má třeba vyhřívaná přední sedadla, 19palcová litá kola, bezdotykové otevírání kufru, elektricky ovládané sedadlo řidiče či indukční nabíječku telefonů. Akční sleva v tomto případě činí 72.000 Kč.

Podle Františka Neumana, ředitele značek Citroën a DS v Česku, by se u nás do konce letošního roku mělo prodat asi 30 hybridních vozů C5 Aircross, pro které je připravena nabídka operativního leasingu na 12, 18 či 24 měsíců. Ceny se pohybují od 9990 do 15.786 Kč s DPH měsíčně v závislosti na výbavě vozu a zahrnutých službách. V příštím roce by se na českých silnicích mohlo objevit zhruba 150 hybridních aircrossů.