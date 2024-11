Citroën C3 Aircross má české ceny. Takto vypadá úplný základ, má dobrou výbavu i zajímavou cenu

Ode dneška můžete konfigurovat a objednávat nový Citroën C3 Aircross na tuzemském trhu. Jde o kompaktní SUV, které nabízí řadu možností – pohon na benzin, s hybridem nebo na elektřinu, a také umí být sedmimístné. Stojí na platformě Smart Car Platform, což je technický základ s možností plné elektrifikace, který na bázi platformy CMP vytvořila pro koncern Stellantis indická Tata Consultancy Services. Auto má na délku 4390 mm, široké je 1790 mm a stojí na rozvoru 2670 mm, vyrábí se ve slovenské Trnavě.

Úplným základem je výbavový stupeň You se standardní cenou 470.000 Kč. Pokud ale sáhnete do 30.11. 2024 po skladovém voze, případně chytnete jeden před vyprodáním současných zásob, zaplatíte 450.000 Kč. S výkupním bonusem 20.000 Kč se pak lze dostat na pouhých 430.000 Kč. A za ně dostanete vůz, který si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Základ dostává motor o objemu 1,2 litru s výkonem 74 kW a 205 Nm točivého momentu, spojený s šestistupňovou manuální převodovkou. Nechybí mu manuální klimatizace, zadní parkovací senzory, EcoLED přední světlomety, hlavové airbagy pro první a druhou řadu sedadel, centrální zamykání s dálkovým ovládáním, výškově i podélně stavitelný volant nebo modrý lak Monte Carlo. Jezdí na 16palcových kolech s ozdobnými poklicemi.

Výbavu You lze kombinovat i s elektrickým provedením C3 Aircross, která disponuje výkonem 83 kW a baterií o kapacitě 44 kWh, poskytující dojezd lehce přes 300 kilometrů s možností DC nabíjení až 100 kW. Základní cena činí 690.000 Kč.

Prostřední úroveň výbavy Plus přidává parkovací kameru, automatickou klimatizaci, 10,25palcový infotainment My Citroën Play Plus, elektricky ovládaná zadní okna, kožený volant, 17palcová ocelová kola nebo například automatické stěrače. K dostání je se započtením akční slevy a výkupního bonusu od 470.000 Kč s benzinovou 1.2, od 570.000 Kč lze mít verzi s hybridním pohonem o výkonu 100 kW a automatem, elektromobil s výbavou Plus pak stojí 730.000 Kč.

Vrchol představuje úroveň Max s pakety Kamera Plus a Bezpečnost Plus, navigací, LED zadními světly, 17palcovými litými koly a dvoubarevným lakováním. Jako hybrid stojí od 630.000 Kč, elektro vás vyjde na 780.000 Kč. Paket 7 míst s třetí řadou sedadel je dostupný pro dvě vyšší úrovně Plus a Max za 30.000 Kč. Kompletní ceny včetně standardních a zvýhodněných najdete v tabulce níže.