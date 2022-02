Jinak je komandování obrazovky bez větších výtek, po startu nabíhá svižně, je dobře čitelná a chybí jí snad jen tlačítka nebo plošky pro jednotlivé funkce, abyste se do nich nemuseli dostávat skrze domovské tlačítko a následnou volbu – tedy ve dvou krocích místo jednoho. Ovládací prvky na volantu jsou bez připomínek – tlačítka jsou hezky velká a s válečkovými voliči je snadné pořízení. Pochvalu si zaslouží i přehledný přístrojový štít s dvěma klasickými budíky a dobře čitelnou obrazovkou palubního počítače. Z hlediska odkládacích prostorů je to vpředu také slušné, například díky držákům nápojů v prostorných kapsách ve dveřích nebo rozměrné odkládací ploše před voličem řazení. Hezkým detailem je látkové čalounění na hraně loketních opěrek dveří, chromované prvky na palubní desce pak nepůsobí nepatřičně a pouťově. Z hlediska kvality plastů a slícování ale umí být novější Citroëny o chlup lepší.

Oproti předfaceliftové verzi rozdíly uvnitř vlastně nepoznáte. Stále zde máme na výšku orientovanou palubní desku, která neokrádá posádku o vnitřní prostor, dále výše uložené sedačky, do nichž se pohodlně nastupuje, i slušné množství místa nad hlavou, pokud tedy nejste výrazněji přerostlí. Sedáky s lehce vystouplými okraji nemají výraznější tvarování a jejich půdorys připomíná čtverec, jasně odkazují na C4 Cactus, který kdysi odstartoval aktuální designový směr Citroënu. Jsou ale pohodlné a snesete v nich i dlouhé cesty. Ovládání hlasitosti audiosystému je řešeno otočným ovladačem, který máte hezky po ruce napravo od volantu. Nastavení klimatizace byste ale na palubní desce hledali marně – dokonce zde nejsou ani mnou vytrvale proklínané dotykové plošky. Pokud chcete nastavit teplotu, režim nebo intenzitu, musíte vlézt do jedné z podsekcí palubního systému, což v určitých situacích zbytečně rozptyluje a odvádí pozornost od řízení. Už zmíněný Crossland má nastavení ventilace zdvojené – jak klasickými ovladači, tak přes obrazovku. A můžete hádat, který způsob obsluhy v něm nikdy v životě nepoužijete. U Citroënu ale na výběr nemáte.

Do loňského faceliftu se prodalo 330.000 kusů a podíl špičkové výbavy Shine stoupl dokonce na 62 %. Původně uhlazenou příď vystřídaly poněkud komplexnější a rozeklanější tvary, které při pohledu zepředu a ze stran tak trochu připomínají francouzského buldočka. A C3 stejně jako tento dogovitý pes určitě nezapadne do zcela univerzálního vkusu tak, jako kdejaký nešlechtěný vořech. Přiznejme si také, že „Frbul“ není služební plemeno, ale společenské – v tomto duchu Citroën rozšířil možnosti individualizace na 70 možných kombinací designu, čímž jasně přiznává, že C3 Aircross cílí hlavně na dámy.

Závěr: Dokonalý není, sympatický ano

Vzhledem ke zcela přiznané orientaci na styl nebylo na C3 Aircross moc co vylepšovat po stránce techniky – řídit se vám bude stejně jako předfacelift a obsluhovat také. Tedy i včetně ne zrovna šťastně řešené klimatizace skrze obrazovku. Silnější benzinový tříválec je kvalitní volbou z hlediska elánu, s autem si poradí v jakékoliv situaci a i jeho spotřeba je akceptovatelná. Automatické převodovky ale nyní umí být rychlejší, šestikvalt s autem také občas houpne při podřazování. Jízdní komfort je bez výhrad, s akustickým je to ve vyšším tempu o něco horší – svist se line hlavně z přední části vozu.

Po stránce přepravní kapacity pak zvýšená C3 vyhoví požadavkům na druhé auto do rodiny. Jde tedy o vcelku sympatické vozítko, ke kterému si díky možnostem individualizace snadno vybudujete vztah. Akorát se připravte, že pohled do ceníku nebude tak optimistický, jako u předfaceliftu – pro představu, dle současného ceníku začíná aktuální model standardně (a bez klimatizace) na 424.900 Kč, přičemž do 5.3. letošního roku můžete dle stupně výbavy dostat slevu 20 až 75 tisíc korun. Pokud chcete něco hezkého a slušně vybaveného, do půl milionu se vejdete jen stěží. Před faceliftem začínalo tehdy nejvyšší provedení Shine na 424.900 Kč. Snadné počty, navíc ve stále nabitějším segmentu. Na druhou stranu, šlechtěného buldočka vám také nikdo nedá zadarmo.

Citroën C3 Aircross - souhrn cen Základní cena vozu 399.900 Kč* (1.2 PureTech 110/81 kW Live) Cena s testovaným motorem 514.900 Kč* (1.2 PureTech 130 EAT6/96 kW Feel Pack) Cena s test. motorem a výbavou 561.300 Kč* (1.2 PureTech 130 EAT6/96 kW C-Series)

*Akční ceny, platné do 5.3. 2022 nebo do vyprodání zásob

Technické údaje: Citroën C3 Aircross Rok • stupeň výbavy 2022 • C-Series

Počet válců/ventilů na válec 3/4

Typ motoru • zdvihový objem zážehový • 1 199 cm 3

Nejvyšší výkon 96 kW (131 koní)

Nejvyšší výkon při otáčkách 5 500 ot/min

Nejvyšší krouticí moment 230 Nm při 1 750 ot/min

Zrychlení z 0 na 100 km/h 9,2 s

Nejvyšší rychlost 195 km/h

Převodovka: způsob řazení • počet stupňů automatická • 6 stupňů

Zákl./max. objem zavazadlového prostoru 410 l • 1 289 l

Objem palivové nádrže 45 l

Hmotnost: provozní • celková 1 280 kg • 1 835 kg

Prům. spotřeba: komb. 6,2 l/100 km

Rozvor náprav 2 604 mm

Rozchod kol: vpředu • vzadu 1 513 mm • 1 491 mm

Rozměry: délka × šířka × výška 4 160 × 1 824 × 1 637 mm

Základní výbava: Paket Styl - C-SERIES, Varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu, Čelní a boční airbagy řidiče a spolujezdce, Paket Automatická klimatizace, Palubní počítač, otáčkoměr a ukazatel vnější teploty, Systém rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost, Tempomat + omezovač rychlosti s možností uložení doporučené rychlosti, Ochranná lišta předního a zadního nárazníku, Ochranné lemy blatníků a prahů karoserie, Hliníkové disky kol R16 X CROSS - S výbrusem pneumatiky 205/60 R16, Čalounění látka Curibita Šedá C-SERIES

Volitelná výbava: Vyhřívané čelní sklo (4500 Kč), Grip Control - ASR s variabilním účinkem (8900 Kč), Paket Zima (8000 Kč), Šedá Platinum (15.000 Kč)