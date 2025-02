Citroën Ami v retro hávu? S novým bodykitem vypadá jako prťavá historická dodávka

Pokud by se někomu zdál design Citroënu Ami až příliš moderní a funky, může se díky bodykitu od italské karosárny Caselani zdánlivě vrátit do minulosti francouzské značky. Konkrétně tedy do hodně vzdálené minulosti. Pro městské elektrické přibližovadlo totiž uvádí konverzi, která jej promění do stylu klasické dodávky Type H z konce 40. let minulého století.

Novinkou společnost pokračuje v dosavadní vlně kitů pro dodávky Berlingo, Jumpy nebo Jumper, rovněž inspirovanými zmíněným historickým modelem. Takzvaný Type-Ami tedy obdržel laminátové díly karoserie, které napodobují charakteristický vlnitý plech původního Type H. Nechybí zde ovšem ani nová velká maska s tradičním logem Citroënu.

Opět se přitom karosárna může pyšnit schválením od samotného designového centra Citroënu, který měl na podobě bodykitu finální slovo. Sada je dodávána se všemi potřebnými držáky a šrouby pro svépomocnou instalaci, ačkoliv za příplatek lze nechat konverzi vozu na karosárně. Zájemci si mohou dále vybrat z palety devíti odstínů lakování, možnost barvy na přáni však bude taky součástí nabídky.

Po stránce interiéru nebo pohonného ústrojí na žádné další úpravy nedochází. Type-Ami si tedy ponechává elektromotor o výkonu 6 kW (8 koní) a baterii o kapacitě 5,5 kWh, která ve městě vystačí na dojed 75 km. Předobjednávky jsou u Carrosserie Caselani již otevřeny, přičemž za samostatný kit lakovaný vybranou barvou a bez instalace dají majitelé vozu 5100 eur (cca 128.000 Kč).