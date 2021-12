Citroën Ami je i dobrodružnou buginou. Nový koncept je plný praktických řešení

Skvělá hračka pro aktivní výletování někde po ostrově. Do výroby se ale zřejmě nechystá.

Vypadá to, že mrňavý Citroën Ami je elektromobilem mnoha rolí. Normálně existuje jako levné městské vozítko, které mohou řídit i mladí od 15 let. Nedávno se představil i jako hlídkové vozidlo policie nebo užitkový rozvozce balíčků. A nyní francouzská automobilka uvádí Ami taky ve formě dobrodružného konceptu My Ami Buggy.

Ami tak designéři vybavili typickými off-road doplňky, která mají dále rozšířit volnočasový charakter modelu. Koncept dostal nová kola s terénními pneumatikami, širší blatníky, odolné trubkové nárazníky a prahy, mřížky světlometů, ztratil boční dveře a na střeše najdete dokonce i zahrádku s rezervním kolem a dodatečný panel LED osvětlení.

My Ami Buggy pak uvádí i řadu nových praktických řešení. Absence dveří sice navazuje pocit volnosti, v případě nepříznivého počasí je tu však průhledné vodotěsné plátno, které zvládne kabinu elektromobilu uzavřít. Na původním místě dveří jsou pak úložné přihrádky, do kterých zapadají speciální přenosná zavazadla. Další zavazadla mají své určené místo taky v kabině.

Dále má dobrodružné Ami nová lehká sedadla s paměťovou pěnou, která jsou vzájemně vyměnitelná a omyvatelná. Citroën vybavil koncept i držákem fotoaparátu či kamery, zatímco v zaoblené prohlubni v palubní desce za volantem je místo pro přenosný Bluetooth reproduktor.

Citroën prezentuje My Ami Buggy čistě jako konceptuální projekt. Do výroby se tedy bugina zřejmě nepodívá. Jak by však mohlo využití takto specifikovaného Ami probíhat, to nakonec ukazuje krátké video.