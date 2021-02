Čistě elektrický Jeep Wrangler skutečně vznikne! Poznáte ho už na první pohled

Jeep se dále vydává cestou elektrifikace a po uvedení plug-in hybridního Wrangleru 4xe se již chystá i na plně elektrickou variantu svého off-roadu. Na povrch se tedy dostávají první upoutávky příchozího konceptu Wrangler BEV, kterého bychom se měli dočkat v rámci tradiční přehlídky dalších studií značky během velikonočního srazu Easter Jeep Safari v Utahu.

Ke kompletnímu odhalení tedy dojde někdy mezi 28. březnem a 3. dubnem. Do té doby ukazuje Jeep potemnělou fotku známé siluety Wrangleru s výrazným LED osvětlením, které bude nejspíše i součástí ikonické masky modelu. Mimo to máme pohled na zamýšlenou konfiguraci pohonného ústrojí v rámu vozu.

Koncept elektrického Wrangleru by tak použil hned několik bateriových modulů s elektromotorem vpředu. Pohon všech kol by nicméně Jeep zajistil tradičně vypadající převodovkou a rozvodovkou k přenosu síly i na zadní kola. Americká značka se nejspíš vydá jiným směrem než ostatní výrobci, kteří pohon všech kol řeší dalším elektromotorem na zadní nápravě nebo jednotlivými motory pro každé kolo.

Vyhlídka produkční verze elektrického Wrangleru pak není úplně daleko, navíc s ohledem stále silnějšího zájmu Jeepu v oblasti elektrifikace. Jakožto model uvádějící nejnovější techniku by si přitom Jeep nepochybně vybral právě silné a známé jméno svého portfolia. Rychlé uvedení plug-in hybridního Wrangleru 4xe do produkce by nakonec mohlo předznamenat i obdobně rychlé uvedení čistě elektrické varianty.

