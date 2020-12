Čínský Xpeng dorazil do Evropy. V Norsku dodal prvních 100 kusů elektrického SUV G3

O vlně čínských elektromobilů směřujících do Evropy se stále mluví. O kdovíjak masivní ofenzivě však zatím nemůže být řeč, ačkoliv plán nabízet elektrická vozidla i na starém kontinentu najdete u takřka každé velké čínské automobilky. Co však není, může velice rychle být. Za průkopníka cesty do Evropy tak můžete nyní označit Xpeng.

Čínská značka, která se označuje za vedoucího výrobce chytrých elektromobilů, totiž započala dodávku modelu Xpeng G3 zájemcům v Norsku. Elektrické SUV zde už putuje k první stovce zákazníků. Volba Norska jako prvního trhu expanze do Evropy není překvapivá. O vozidla s čistě spalovacím motorem je v severské zemi stále menší zájem, kdy jejich počet padá k méně než 20 % ze všech prodávaných automobilů na trhu.

Xpeng G3 chce být rozumnou volbou mezi elektrickými vozy. SUV má motor o výkonu 145 kW (197 koní) a točivém momentu 300 N.m. S baterií o kapacitě 66 kWh uvádí výrobce dojezd až 451 km (WLTP). Ve výbavě nechybí velký na výšku orientovaný displej infotainmentu ve stylu Tesly a také řada asistenčních funkcí pro částečně autonomní jízdu. Cenovka začíná na 358.000 norských korun, tedy v přepočtu asi 890.000 Kč.

Druhý elektrický model, sportovně laděný sedan P7 (viz galerie), plánuje čínská značka uvést v Evropě během následujícího roku. „V týdnu proběhlé dodávky norským zákazníkům jsou pro Xpeng milníkem v jeho plánu stát se opravdovým mezinárodním výrobcem chytrých elektromobilů,“ dodal k uvedení G3 v Evropě He Xiaopeng, generální ředitel čínské značky.

Čínských automobilek aspirujících na vpád do Evropy není málo, z těch největších lze zmínit koncern Geely, majitele mimo jiné švédského Volva, který kromě vozů značky Lynk & Co představil nedávno i vlastní globální SUV Icon. O vstupu do Evropy mluvila během letoška i značka Aiways, s pandemií v zádech ale došlo k jasnému odložení plánů.