Čínský nováček na českém trhu dostal pohon všech kol. Výkonem zahanbí kdeco

Čínské SUV značně posílilo. Ke stávající elektrické zadokolce a modelu s prodlouženým dojezdem přibude extra dynamická verze.
Značka Leapmotor vstoupila na český trh v letošním červenci, jejím prodejcem je skupina Emil Frey. V nabídce má tři modely, kompaktní městský elektromobil T03, středně velké 4,5metrové SUV C10 a o něco větší model B10 o délce lehce přes 4,7 metru.
Vůz C10 je nabízen jako čistě elektrická zadokolka s baterií o kapacitě 69,9 kWh a dojezdem až 420 kilometrů, nebo v provedení REEV s prodlužovačem dojezdu. Jeho pohon se skládá z 1,5litrového benzinového motoru a 160kW elektromotoru vzadu, baterie má kapacitu 28,4 kWh. Kombinovaný dojezd REEV činí až 974 kilometrů, na elektřinu pak zvládne až 145 kilometrů.
Obě provedení stojí na českém trhu stejně, jejich základní cena činí 890.000 Kč v rámci zaváděcí nabídky se slevou 50.000 Kč. Výrobce nyní oznamuje příchod nové verze AWD s pohonem všech kol. Ta nabídne výkon 430 kW (585 k) a zrychlení na 100 km/h za pouhé čtyři sekundy.
Vybavena je LFP baterií o kapacitě 81,9 kWh a využívá moderní 800V architekturu, dojezd zatím oznámen nebyl, ale Leapmotor slibuje nabití z 30 na 80 procent kapacity za 22 minut. Oficiální premiéra proběhne ještě letos na říjnovém autosalonu ve švýcarském Curychu.
Zdroj: Leapmotor | Zdroj videa: Leapmotor