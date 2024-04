Čínský luxus, zážitkový autobus a motorka pro dobrodruhy: Sledujte nový Svět motorů!

Další díl televizního Světa motorů se opět chystá na vaše obrazovky. Na co se můžete těšit? V testech nových aut si ukážeme dva zcela odlišné stroje. Vláďa Kadera se podívá na Peugeot 208. Francouzské hatchbacky dříve dobře jezdily, platí to i dnes? To si v tomto díle všechno řekneme, a možná i skočíme na zadní sedačky. Dalším novým autem je Voyah Dream, luxusní MPV z Číny. Je to pořádný macek!

Ze dvou stop přesedlá Kamil Holán do jedné. Náš motocyklový závodník se podívá na zoubek novému Moto Guzzi Stelvio s novou koncepcí motoru. Aby to ale nebylo jen o akčních záběrech, vrátíme se na zem a přineseme spoustu rad do života. Jednu z nejdůležitějších vám přinese Petr Slováček, poví vám totiž něco o pojištění právní ochrany.

David Šprincl se podívá na současné trendy ve financování aut. Pomůže vám tak vyznat se v možnostech, jak nové auto získat a nepoložit celý balík na futro. No a Martin Karlík vyrazí za zážitky, podívá se totiž na luxusní autobus, který vypadá spíše jako byt někde v movité čtvrti. S tímhle bytem si ale klidně můžete dojet k vodě.

Takže nezapomeňte, dnes ve 20:30 na televizní stanici Nova Action. Pokud nestihnete premiéru, můžete si na Nova Action pustit také reprízu. Po televizní premiéře každého dílu se můžete na pořad Svět motorů podívat také ve videoarchivu Voyo .